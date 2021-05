Ο Channing Tatum ποζάρει γυμνός για να προετοιμάσει τη μαμά του για την νέα ταινία

Ο Channing Tatum δημοσίευσε μια γυμνή φωτογραφία του στο Instagram «για να προετοιμάσει την μαμά του για την καινούργια του ταινία».

Ο 41χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε στα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «The Lost City of D», όπου πρωταγωνιστούν επίσης η Σάντρα Μπούλοκ και ο Ντάνιελ Ράντκλιφ.

«Όταν είσαι στο μακιγιάζ ολόγυμνος με μια πετσέτα πάνω στο πράμα σου, έτοιμος να κάνεις διάφορα στο πλατό, για τα οποία πρέπει να προετοιμάσεις την μαμά σου πριν δει την ταινία», σχολίασε στο Instagram Story του.

Αν και δεν αποκάλυψε πολλά ποια σκηνή που τον θέλει γυμνό, το «The Lost City of D» αφηγείται την ιστορία μιας συγγραφέα και ενός μοντέλου που μπλέκουν σε μια περιπέτεια στη ζούγκλα μετά από μια απαγωγή, που πήγε στραβά. Η ταινία πρόκειτια να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2022.

Για τις ανάγκες του ρόλου του, καθώς υποδύεται το μοντέλο, ο Channing Tatum έχει επιδοθεί σε εντατική γυμναστική προκειμένου να διατηρήσει την φόρμα του. Πρόσφατα δημοσίευσε ένα βίντεο από την καθημερινή του προπόνηση, μετά από δυο μίλια κολύμπι στη θάλασσα.

«Έχω κάνει κάθε είδους μ***κία για να βρω ή να διατηρήσω τη φόρμα μου. Σχεδόν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και μπορώ να πω πως τίποτα μέχρι στιγμής δεν υπήρξε πιο εξαντλητικό και αποτελεσματικό από την ελεύθερη πάλη ή το κολύμπι στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχουν στιγμές όπως αυτή, που πάντα νομίζω ότι μπορεί να πεθάνω. Δεν είμαι καν επαγγελματίας αθλητής. Δεν μπορώ να φανταστώ σε τι σημείο φτάνουν. Το κάνω για τις ταινίες με πολύ διαφορετικό κίνητρο. Όπως και να έχει, δοκιμάστε το. Είναι ωραίο να είσαι ζωντανός. Υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να πουν το ίδιο. Είμαι τόσο ευλογημένος», έγραψε στη λεζάντα.

Η εντατική προπόνηση του ηθοποιού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ποδηλασία για 20 μίλια, 10 με 20 γύρους κολύμπι στην πισίνα, 400 μέτρα στο διάδρομο του γυμναστηρίου και άλλες ασκήσεις.

Ο Channing αποκάλυψε στον Τζίμι Φάλον ότι πήρε σχεδόν 5 κιλά στην αρχή της πανδημίας, αν και κατάφερε μέσω της γυμναστικής να απαλλαγεί από το περιττό βάρος του.

Ο ηθοποιός βρέθηκε πρόσφατα επίσης στην κορυφή της λίστας New York Times Best Sellers με το παιδικό βιβλίο «The One And Only Sparkella», που εμπνεύστηκε από τις συζητήσεις με την κόρη του.

«Ο 10χρονος εαυτός μου δεν θα το πίστευε ποτέ», είχε γράψει σε μήνυμα στο Twitter μετά την επιτυχία του βιβλίου. «Με την Evie θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη την αγάπη στο Sparkella. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος! Σας ευχαριστώ», πρόσθεσε.