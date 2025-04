Ο CEO της Nvidia επισκέπτεται την Κίνα εν μέσω περιορισμών από τις ΗΠΑ

Ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού Nvidia, επισκέπτεται το Πεκίνο κατόπιν πρόσκλησης της China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) - εν μέσω ενός σφοδρού εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η επίσκεψη του Huang της Nvidia στην Κίνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς:

Η Nvidia αντιμετωπίζει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων chips που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η κυβέρνηση Τραμπ απαίτησε ειδική άδεια για την εξαγωγή του chip H20, το οποίο η Nvidia είχε σχεδιάσει για να παρακάμψει προηγούμενα εμπόδια.

Ως αποτέλεσμα, η Nvidia ανακοίνωσε ότι αναμένει ζημιά $5,5 δισεκατομμυρίων, οδηγώντας σε πτώση της μετοχής κατά 6,9%, αν και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας παραμένει πάνω από $2,5 τρισ..

Το Chip H20 και ο στρατηγικός ρόλος της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη

Το H20 chip είχε σχεδιαστεί ώστε να συμβιβάζεται με τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, αλλά τελικά υπέστη τον ίδιο αυστηρό έλεγχο. Τα chips της Nvidia είναι κρίσιμα για:

Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, όπου η Nvidia κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως. Εξαγωγές σε κινεζικές εταιρείες, που συχνά συνδέονται με τον στρατό ή την κρατική βιομηχανία της Κίνας — γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στην Ουάσιγκτον.

Διπλωματική Ισορροπία: Συνεργασία ή Ανταγωνισμός;

Η εμπορική και τεχνολογική αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας εντείνεται:

Δασμοί 145% έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στα περισσότερα κινεζικά προϊόντα.

έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στα περισσότερα κινεζικά προϊόντα. Η Κίνα απάντησε με αντίμετρα 125% , σε μια κλιμάκωση που απειλεί τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

, σε μια κλιμάκωση που απειλεί τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, η Nvidia φαίνεται να επιλέγει έναν «διπλωματικό ρόλο», με την επίσκεψη του CEO να προβάλλεται έντονα από τα κινεζικά κρατικά μέσα ως ένδειξη πιθανής συνέχισης της συνεργασίας.

Η China Daily σχολίασε την επίσκεψη θετικά, υπενθυμίζοντας ότι ο Huang είχε δηλώσει πριν τρεις μήνες ότι θα «συνεχίσει να συνεργάζεται με την Κίνα».

Η παρουσία του Jensen Huang στο Πεκίνο εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου ενισχύει τον ρόλο της Nvidia όχι μόνο ως τεχνολογικός ηγέτης, αλλά και ως διπλωματικός μεσολαβητής. Οι εξελίξεις στις συνομιλίες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της τεχνολογικής συνεργασίας ΗΠΑ-Κίνας για χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian