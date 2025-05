Ο Brian Eno καταγγέλλει τη Microsoft για τη Γάζα: «Όχι στο όνομά μου», λέει ο δημιουργός της μουσικής των Windows 95 

Ο Brian Eno, ο Βρετανός μουσικός και συνθέτης του εμβληματικού ήχου εκκίνησης των Windows 95, επικρίνει δημόσια τη Microsoft για τη συνεργασία της με τον ισραηλινό στρατό και την υποστήριξή της προς την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανοιχτή επιστολή του με τίτλο «Όχι στο όνομά μου», ο Brian Eno καταγγέλλει την εμπλοκή της εταιρείας στην «τεχνολογική ενίσχυση ενός καθεστώτος που κατηγορείται για γενοκτονία» και δηλώνει ότι θα δωρίσει την αμοιβή που έλαβε για τη σύνθεση του ήχου εκκίνησης των Windows 95 στους πληγέντες της Γάζας.

Η επιστολή βασίζεται σε πρόσφατη ανάρτηση ιστολογίου της ίδιας της Microsoft, η οποία αναφέρεται στη συνεργασία της με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Ο Eno δεν κρύβει την αγανάκτησή του: «Αν εν γνώσει σου χτίζεις συστήματα που μπορούν να επιτρέψουν εγκλήματα πολέμου, αναπόφευκτα γίνεσαι συνένοχος σε αυτά τα εγκλήματα», γράφει χαρακτηριστικά.

Ανατρέχοντας στη σχέση του με τη Microsoft, ο Eno σημειώνει ότι όταν συνεργάστηκε με την εταιρεία, η δουλειά του «αντιπροσώπευε μια πύλη προς ένα πολλά υποσχόμενο τεχνολογικό μέλλον», για να προσθέσει με απογοήτευση: «Ποτέ δεν θα πίστευα ότι η ίδια εταιρεία θα μπορούσε μια μέρα να εμπλακεί στον μηχανισμό της καταπίεσης και του πολέμου».

Ο συνθέτης επικαλείται την ανάρτηση της Microsoft ως τεκμήριο για τη «συνεργασία της με την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου» και κατηγορεί την εταιρεία για «υποστήριξη» σε ένα καθεστώς, όπως λέει, «το οποίο εμπλέκεται σε ενέργειες που χαρακτηρίζονται από κορυφαίους νομικούς μελετητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών και αυξανόμενο αριθμό κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο ως γενοκτονικές».

Στο ίδιο κείμενο, ο Brian Eno εκφράζει την υποστήριξή του προς εργαζομένους της Microsoft που έχουν εκφράσει εσωτερική διαφωνία με τις επιλογές της εταιρείας:

«Έκαναν κάτι πραγματικά ανατρεπτικό και αρνήθηκαν να σιωπήσουν», σημειώνει με θαυμασμό.

Ο Brian Eno έχει υποστηρίξει και άλλοτε δημόσια τη θέση των Παλαιστινίων. Εδώ και χρόνια, είναι ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος μποϊκοτάζ, αποεπένδυσης και κυρώσεων (BDS) κατά του Ισραήλ και έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του καλλιτεχνικού κόσμου. Πολλές φορές έχει καλέσει συναδέλφους του μουσικούς να μην εμφανίζονται στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της καμπάνιας πολιτιστικού μποϊκοτάζ.

Με την τελευταία του παρέμβαση, ο Eno φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σύνδεση της τεχνολογικής βιομηχανίας με τις κρατικές πολιτικές και τον ρόλο των δημιουργών στη δημόσια σφαίρα: «Όχι στο όνομά μου», λέει, επιχειρώντας να διαχωρίσει το προσωπικό του έργο από τις πρακτικές μιας εταιρείας με την οποία κάποτε συνεργάστηκε.

Η ανοιχτή επιστολή του Brian Eno στη Miccrosoft

Ακολουθεί η πλήρης επιστολή του Brian Eno, η οποία κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Όχι στο Όνομά μου: Μια Ανοιχτή Επιστολή προς τη Microsoft από τον Brian Eno

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μου ζητήθηκε να συνθέσω ένα σύντομο μουσικό κομμάτι για το λειτουργικό σύστημα Windows 95 της Microsoft. Εκατομμύρια – πιθανώς ακόμη και δισεκατομμύρια – άνθρωποι έχουν ακούσει έκτοτε αυτό το σύντομο κουδούνισμα εκκίνησης, το οποίο αντιπροσώπευε μια πύλη προς ένα πολλά υποσχόμενο τεχνολογικό μέλλον. Δέχτηκα με χαρά το έργο ως δημιουργική πρόκληση και απόλαυσα την αλληλεπίδραση με τις επαφές μου στην εταιρεία. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι η ίδια εταιρεία θα μπορούσε κάποτε να εμπλακεί στον μηχανισμό της καταπίεσης και του πολέμου.

Σήμερα, αισθάνομαι υποχρεωμένος να μιλήσω – όχι αυτή τη φορά ως συνθέτης, αλλά ως πολίτης - εξαιτίας του ρόλου που διαδραματίζει η Microsoft σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος «σύνθεσης»: έναν ρόλο που οδηγεί σε επιτήρηση, βία και καταστροφή στην Παλαιστίνη.

Σε ανάρτηση ιστολογίου με ημερομηνία 15 Μαΐου 2025, η Microsoft αναγνώρισε ότι παρέχει στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ «λογισμικό, επαγγελματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες cloud Azure και υπηρεσίες Azure AI, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής μετάφρασης». Συνέχισε λέγοντας ότι «είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η Microsoft δεν έχει ορατότητα στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν το λογισμικό μας στους δικούς τους διακομιστές ή σε άλλες συσκευές». Αυτές οι «υπηρεσίες» υποστηρίζουν ένα καθεστώς που εμπλέκεται σε ενέργειες οι οποίες περιγράφονται από κορυφαίους νομικούς μελετητές, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών και αυξανόμενο αριθμό κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο ως γενοκτονικές. Η συνεργασία της Microsoft με την ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό δεν είναι μυστική και περιλαμβάνει τη χρήση λογισμικού της εταιρείας σε θανατηφόρες τεχνολογίες με «αστεία» ονόματα όπως «Πού είναι ο μπαμπάς;» - συστήματα καθοδήγησης για την παρακολούθηση Παλαιστινίων με σκοπό την ανατίναξή τους στα σπίτια τους.

Η πώληση και η διευκόλυνση προηγμένων υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης και cloud σε μια κυβέρνηση που κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε συστηματική εθνοκάθαρση δεν είναι «συνήθης πρακτική». Είναι συνενοχή. Εάν εν γνώσει σας χτίζετε συστήματα που μπορούν να επιτρέψουν εγκλήματα πολέμου, αναπόφευκτα γίνεστε συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα.

Ζούμε σε μια εποχή όπου εταιρείες όπως η Microsoft συχνά ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από πολλές κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι μια τέτοια ισχύς συνεπάγεται απόλυτη ηθική ευθύνη. Συνεπώς, καλώ τη Microsoft να αναστείλει κάθε υπηρεσία που υποστηρίζει επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Το νέο μου «χτύπημα» για τη νεοσύστατη επιχείρησή μου είναι το εξής: σταθείτε αλληλέγγυοι με τους γενναίους εργαζόμενους της Microsoft που έκαναν κάτι πραγματικά ανατρεπτικό και αρνήθηκαν να σιωπήσουν. Ρισκάρουν το βιοπορισμό τους για ανθρώπους που έχασαν - και θα συνεχίσουν να χάνουν - τη ζωή τους.

Προσκαλώ καλλιτέχνες, τεχνολόγους, μουσικούς και όλους τους ανθρώπους με συνείδηση να συμμετάσχουν σε αυτό το κάλεσμα.

Υπόσχομαι επίσης ότι η αμοιβή που έλαβα αρχικά για αυτό το χτύπημα των Windows 95 θα διατεθεί τώρα για την υποστήριξη των θυμάτων των επιθέσεων στη Γάζα. Αν ένας ήχος μπορεί να σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή, τότε ας είναι αυτός.

Not in My Name: An Open Letter to Microsoft from Brian Eno

In the mid-1990s, I was asked to compose a short piece of music for Microsoft’s Windows 95 operating system. Millions - possibly even billions - of people have since heard that short start-up chime—which represented a gateway to a promising technological future. I gladly took on the project as a creative challenge and enjoyed the interaction with my contacts at the company. I never would have believed that the same company could one day be implicated in the machinery of oppression and war.

Today, I’m compelled to speak, not as a compser this time, but as a citizen by the role Microsoft is playing in a very different kind of composition: one that leads to surveillance, violence, and destruction in Palestine.

In a blog post dated May 15, 2025, Microsoft acknowledged that it provides Israel’s Ministry of Defence with “software, professional services, Azure cloud services and Azure AI services, including language translation.” It went on to state that “It is important to acknowledge that Microsoft does not have visibility into how customers use our software on their own servers or other devices”. These “services” support a regime that is engaged in actions described by leading legal scholars and human rights organisations, the United Nations experts, and increasing numbers of governments from around the world, as genocidal. The collaboration between Microsoft and the Israeli government and army is no secret and involves the company’s software being used in lethal technologies with ‘funny’ names like ‘Where’s Daddy?’ (- guidance systems for tracking Palestinians in order to blow them up in their homes).

Selling and facilitating advanced AI and cloud services to a government engaged in systemic ethnic cleansing is not ‘business is usual’. It is complicity. If you knowingly build systems that can enable war crimes, you inevitably become complicit in those crimes.

We now live in an age where corporations like Microsoft often command more influence than governments. I believe that with such a power comes an absolute ethical responsibility. Accordingly, I call on Microsoft to suspend all services that support any operations that contribute to violations of international law.

My new start up chime is this: stand in solidarity with the brave Microsoft workers who have done something truly disruptive and refused to stay silent. They risk their livelihoods for people who have lost and will continue to lose their lives.

I invite artists, technologists, musicians, and all people of conscience to join me in this call.

I also pledge that the fee I originally received for that Windows 95 chime will now go towards helping the victims of the attacks on Gaza. If a sound can signal a real change then let it be this one.