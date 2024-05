Ο βρετανικός Τύπος για τις πρόωρες εκλογές: «Ο Σούνακ τζογάρει»

Ως κίνηση υψηλού ρίσκου, παρόμοια με «τζογάρισμα» και «στοίχημα» βλέπει σύσσωμος ο βρετανικός Τύπος την κίνηση Σούνακ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στη Βρετανία.

Τα βρετανικά πρωτοσέλιδα έχουν μία σύμπνοια, καθώς στην πλειονότητά τους, οι κεντρικοί τίτλοι μιλούν για «τζογάρισμα» (gamble) ή στοίχημα (bet), ενώ η Daily Telegraph κάνει λογοπαίγνιο και με το ότι ο Σούνακ καταβράχηκε κατά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, καθώς τον έπιασε μια ξαφνική μπόρα, έξω από την Dowining Street, την ώρα της ανακοίνωσης.

Όλες οι βρετανικές εφημερίδες της Πέμπτης, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους κατευθύνσεις, λοιπόν, στέκονται στο ρίσκο που πήρε ο Ρίσι Σούνακ, ως άλλος τζογαδόρος.

Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει τις εκλογές με καταρρακτώδη βροχή έξω από το Νο 10 είναι η κύρια εικόνα στους Financial Times, με τίτλο: «Ο Σούνακ στοιχηματίζει με εκλογές στις 4 Ιουλίου». Το γενικό φύλλο αναφέρει ότι ο κ. Σούνακ έβαλε ένα «μεγάλο στοίχημα» ανακοινώνοντας εκλογές, ενώ το κόμμα του υστερεί των Εργατικών με περισσότερες από 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. «Bonkers», φέρεται να είπε ένας πρώην υπουργός των Τόρις: «Κανένας συνάδελφος δεν λέει ότι είναι έτοιμος γι’ αυτό».

«Το μεγάλο τζογάρισμα του Σούνακ» τιτλοφορείται ο Guardian. Η εφημερίδα γράφει ότι ο ηγέτης των Εργατικών Σερ Κιρ Στάρμερ αναμένεται ευρέως να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός «μετά τη μεταμόρφωση των Εργατικών» από την ήττα τους στις τελευταίες γενικές εκλογές υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Στο πρωτοσέλιδο επίσης, φιλοξενείται δήλωση του ηγέτη των Εργατικών: «Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε το χάος».

«Ο Σούνακ τζογάρει με πρόωρες εκλογές» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Daily Telegraph, που επίσης αναφέρει: «Τα πράγματα μπορούν μόνο βραχούν περισσότερο» (Things Can Only Get Wetter), κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τον ύμνο των Εργατικών «Things Can Only Get Better» που ακουγόταν να παίζεται από έναν διαδηλωτή με ένα μεγάφωνο καθώς ο κ. Σουνάκ εκφωνούσε την ανακοίνωσή του. Σε μία ανάλυση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ωστόσο, ο συνεργάτης του εκδότη Γκόρντον Ρέινερ λέει ότι το μήνυμα του πρωθυπουργού «ήρθε δυνατά και ξεκάθαρα: Ότι τα πράγματα όντως έχουν βελτιωθεί υπό την ηγεσία του, και αν ο Σερ Κιρ Στάρμερ γίνει πρωθυπουργός τα πράγματα μπορούν μόνο να χειροτερέψουν».

Η επίμαχη στιγμή με τον ύμνο των Εργατικών στο backround:

Όπως και οι άλλες εφημερίδες, μια εικόνα του κ. Σουνάκ μούσκεμα να εκφωνεί την ομιλία του βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο και των Times. Ο τίτλος είναι «Ο Σούνακ στοιχηματίζει τη Βουλή» και επισημαίνεται πως σε συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός «προσπάθησε να τοποθετηθεί ως αουτσάιντερ». Ο Σερ Κιρ, λέει η εφημερίδα, ζήτησε από το κοινό να επιτρέψει στους Εργατικούς να «επιστρέψουν τη Βρετανία στην υπηρεσία των εργαζομένων».

Το πρωτοσέλιδο του Independent: «Η μέρα της κρίσης: 4 Ιουλίου πρόωρες εκλογές για το Ηνωμένο Βασίλειο»

Το πρωτοσέλιδο της Daily Mail: «Τώρα είναι η ώρα για τη Βρετανία να επιλέξει το μέλλον της»