Ο βασιλιάς Κάρολος προσφέρει βασιλική διαμονή στους Χάρι και Μέγκαν

Ο βασιλιάς Κάρολος προσέφερε βασιλική διαμονή στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η οικογένεια του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν να φέρουν τα δύο παιδιά τους - τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ - στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο. Τον επόμενο μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνος πριν από την έναρξη των Αγώνων Invictus Birmingham 2027, μιας αθλητικής διοργάνωσης για τραυματισμένους ή ανάπηρους στρατιωτικούς και βετεράνους, και το ζευγάρι έχει στο παρελθόν παρευρεθεί μαζί σε αντίστοιχες εκδηλώσεις αντίστροφης μέτρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, ο βασιλιάς Κάρολος προσέφερε στον μικρότερο γιο του και την οικογένειά του διαμονή σε βασιλικό κτήμα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση στην πρόταση.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ο μονάρχης είχε προσφέρει στον Χάρι διαμονή στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, την οποία εκείνος είχε αρνηθεί.

Ακόμη κι αν ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του φιλοξενηθούν σε βασιλική κατοικία, δεν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, καθώς αυτά καθορίζονται από το υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020, έχασαν την κρατικά χρηματοδοτούμενη αστυνομική προστασία - ζήτημα για το οποίο ο Χάρι έχει δώσει δικαστική μάχη προκειμένου να την επανακτήσει, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλειά του στη χώρα του.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί σχέδια για επανένωση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια της πιθανής επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν σε ανάλογες περιστάσεις. Η τελευταία τους συνάντηση έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, στη λονδρέζικη κατοικία του βασιλιά, όταν ο Χάρι βρισκόταν στη χώρα για τα βραβεία WellChild και εκδηλώσεις των Αγώνων Invictus. Τότε είχαν μια ιδιωτική συζήτηση διάρκειας 55 λεπτών, η οποία ήταν η πρώτη τους προσωπική συνάντηση έπειτα από 19 μήνες.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επιστρέψει αρκετές φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα, όμως η Μέγκαν και τα παιδιά τους δεν έχουν βρεθεί εκεί από το 2022.

Ο Δούκας του Σάσεξ έχει τονίσει ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να φέρει την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε δήλωσή του προς το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ανέφερε ότι χρειάζεται ασφάλεια για τα δύο παιδιά του ώστε «να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους» στη γενέτειρά του.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το σπίτι μου. Είναι κεντρικό κομμάτι της κληρονομιάς των παιδιών μου και ένα μέρος όπου θέλω να νιώθουν σαν στο σπίτι τους, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ζουν σήμερα», δήλωσε ο Χάρι. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρχει δυνατότητα να παραμείνουν ασφαλή όταν βρίσκονται σε βρετανικό έδαφος».

«Δεν μπορώ να θέσω τη σύζυγό μου σε τέτοιο κίνδυνο και, δεδομένων των εμπειριών που έχω ζήσει, διστάζω να θέσω και τον εαυτό μου σε κίνδυνο χωρίς λόγο», πρόσθεσε.

«Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν έχει νόημα να συνεχίζουμε να συγκρουόμαστε», δήλωσε στο BBC πέρυσι.

«Η ζωή είναι πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα έχω τον πατέρα μου», συνέχισε, αναφερόμενος φαινομενικά στη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά Καρόλου, η οποία ανακοινώθηκε το 2024. «Δεν μου μιλά εξαιτίας αυτού του ζητήματος της ασφάλειας, αλλά θα ήταν όμορφο να συμφιλιωθούμε».

Με πληροφορίες από People