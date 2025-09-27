Ο Βασιλιάς Κάρολος έπαιξε «ρόλο-κλειδί» στην αλλαγή στάσης του Τραμπ για την Ουκρανία

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία φαίνεται πως είχε ο βασιλιάς Κάρολος κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι οι συνομιλίες του Τραμπ με τον μονάρχη ήταν «πολύ σημαντικές».

Μέχρι πρόσφατα ο Τραμπ πίεζε το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτή την εβδομάδα όμως υποστήριξε ότι η Ουκρανία «είναι σε θέση να ανακτήσει όλη την επικράτειά της». Η μεταστροφή ήρθε μετά τις συναντήσεις του με τον Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με τον βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι δεν είναι τυχαίο το νέο ύφος του Τραμπ μετά την επίσκεψη στο Γουίνδσορ. Ο Κάρολος τον φιλοξένησε σε γεύμα και δείπνο, τον συνόδευσε σε σειρά εκδηλώσεων και στο επίσημο δείπνο αναφέρθηκε ρητά στην Ουκρανία. «Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, στεκόμαστε μαζί με τους συμμάχους μας για να στηρίξουμε την Ουκρανία, να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη», είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Η Telegraph αποκαλύπτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την αποστολή πυραύλων Tomahawk, ικανών να πλήξουν στόχους στη Μόσχα. Σύμφωνα με πηγές, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το προηγμένο οπλικό σύστημα θα ανάγκαζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Ο Γερμάκ ανέφερε ότι για πρώτη φορά άκουσε «μια πολύ ανοιχτή και θετική θέση» από την αμερικανική πλευρά σε ό,τι αφορά κρίσιμα όπλα για την Ουκρανία.

Στήριξη από Λονδίνο και Βρυξέλλες στην Ουκρανία

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ της ουκρανικής αντίστασης. Τον Μάρτιο είχε υποδεχθεί τον Ζελένσκι στην οικία Σάντριγχαμ, λίγο μετά τις ψυχρές συζητήσεις του Κιέβου με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στον Λευκό Οίκο. Ο Γερμάκ ξεχώρισε επίσης την πρόσφατη επίσκεψη του Βρετανού συμβούλου εθνικής ασφάλειας, Τζόναθαν Πάουελ, στις γραμμές του μετώπου στην περιοχή του Χαρκόβου, λέγοντας ότι οι εντυπώσεις αυτές αξιοποιήθηκαν στις συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά.

Ο Τραμπ, λάτρης της βρετανικής μοναρχίας, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη φιλοξενία του Καρόλου, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ, πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο». Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε σε Ευρωπαίους ομολόγους του ότι η αλλαγή στάσης του Τραμπ «πρέπει να εκληφθεί όσο το δυνατόν πιο θετικά».

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΝΑΤΟ, μπορεί να πολεμήσει και να κερδίσει όλη την επικράτειά της πίσω στην αρχική της μορφή». Πρόσθεσε ότι «με χρόνο, υπομονή και χρηματοδότηση από την Ευρώπη, η επιστροφή στα αρχικά σύνορα είναι εφικτή».

Με πληροφορίες από Telegraph