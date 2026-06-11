Ο Βανς παραδέχεται πως ο Νετανιάχου «έχει κάνει κάποια λάθη»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «έχει σίγουρα κάνει κάποια λάθη», καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων στον πόλεμο κατά του Ιράν φαίνεται να έχουν δοκιμαστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Αν και απέφυγε να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, ο Βανς δήλωσε στο CBS News ότι ο Νετανιάχου «υπερασπίζεται δυναμικά τα συμφέροντα της χώρας του», τα οποία όμως δεν ταυτίζονται πάντοτε με εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μία ακόμη δημόσια παραδοχή ότι οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ βρίσκονται υπό πίεση. Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συγκρούστηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, οι οποίες οδήγησαν σε νέα πλήγματα και απείλησαν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δοκιμάζοντας την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η Τεχεράνη «άργησε υπερβολικά να καταλήξει σε συμφωνία» για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και η νέα κλιμάκωση συνδέεται με τις εξελίξεις στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αποκάλυψε σε δημοσιογράφο του Axios ότι χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, δηλώνοντας ενοχλημένος από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Υπάρχουν φορές που τα συμφέροντά μας συμπίπτουν απόλυτα και άλλες που αποκλίνουν»

Σε συνέντευξη που πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή, ο Βανς ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ηγείται μιας χώρας που είναι προφανώς πολύ στενός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, ακόμη και μεταξύ στενών συμμάχων, υπάρχουν φορές που τα συμφέροντά μας συμπίπτουν απόλυτα και άλλες που αποκλίνουν».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι ο (Ισραηλινός) πρωθυπουργός υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα συμφέροντα της χώρας του. Μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, άλλες φορές όχι».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι καθήκον της κυβέρνησης Τραμπ είναι να προτάσσει το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας πως «όπου υπάρχει απόκλιση, δυστυχώς για τους Ισραηλινούς, πρέπει να επιλέγουμε την πλευρά του αμερικανικού λαού».

Ερωτηθείς για συγκεκριμένα παραδείγματα λαθών του Νετανιάχου, ο Βανς απέφυγε να επεκταθεί, λέγοντας ότι «τέτοιες συζητήσεις είναι συχνά καλύτερο να παραμένουν ιδιωτικές».

Παρότι ο Τραμπ υπήρξε σταθερός υποστηρικτής του Ισραήλ και στις δύο θητείες του στον Λευκό Οίκο, οι προσπάθειές του να απομακρύνει τις ΗΠΑ από μια μακροχρόνια και δαπανηρή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να δυσχεραίνονται από τη συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Η Τεχεράνη ζητά οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το ζήτημα αυτό δεν αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε πριν από δύο μήνες. Μάλιστα, είχε απειλήσει με αναστολή των συνομιλιών πριν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου και έχει καταλάβει σημαντικό τμήμα του νότου της χώρας, επιχειρώντας να αποδυναμώσει τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 3.696 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι έχουν σκοτωθεί 30 στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι.

Ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, βάζοντας τέλος στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο ιρανικός αποκλεισμός, ενώ παράλληλα στοχεύει στον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Η επιδείνωση των σχέσεων αντικατοπτρίζει και το κλίμα στις ΗΠΑ, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Παράλληλα, η κοινή γνώμη εμφανίζεται πιο επικριτική απέναντι στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου επιχείρησε να υποβαθμίσει τις εντάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Μερικές φορές έχουμε, όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, τακτικές διαφωνίες», δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα. «Πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο να τις ξεπερνάμε και το κάνουμε ως μεγάλοι φίλοι».

Με πληροφορίες από BBC