«Ο άθραυστος Ντάρκο»: Ο Βούτσιτς δίπλα στον υπουργό που υπέστη εγκεφαλικό on air

Δύο ημέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ζωντανά στον αέρα της σερβικής τηλεόρασης, ο υπουργός Διοικητικής Ανάπτυξης Ντάρκο Γκλίσιτς φαίνεται να αναρρώνει σταθερά, με τον ίδιο τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, να επισκέπτεται το μεσημέρι της Πέμπτης τον στενό του συνεργάτη στο νοσοκομείο.

Ο Βούτσιτς ανάρτησε φωτογραφία από την επίσκεψη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται στο πλευρό του υπουργού, συνοδεύοντας την με τη φράση: «Ντάρκο ο Άθραυστος» (Darko nesalomivi).

Η ανάρτηση του προέδρου έγινε viral στα σερβικά social media, με χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια συμπαράστασης στον υπουργό, ο οποίος θεωρείται από τα πιο επιδραστικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος SNS και διατηρεί στενή πολιτική και προσωπική σχέση με τον πρόεδρο.

Ο Ντάρκο Γκλίσιτς υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό κανάλι Pink, μπροστά στις κάμερες. Το επεισόδιο σόκαρε το τηλεοπτικό κοινό και πυροδότησε άμεση κινητοποίηση.

Ο υπουργός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά, ωστόσο το πρώτο μήνυμα του Βούτσιτς επιβεβαιώνει ότι ο Γκλίσιτς έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η εικόνα του προέδρου στο προσκεφάλι του υπουργού εκλήφθηκε ως σήμα ενότητας και στήριξης, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν δημόσια τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.