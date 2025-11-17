Ο Άντριου παραμένει στο Ουίνδσορ παρά το αίτημα να απομακρυνθεί από το Royal Lodge

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου παραμένει στο Ουίνδσορ, παρά το αίτημα να απομακρυνθεί από την πολυτελή κατοικία της βασιλικής οικογένειας, Royal Lodge.

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφία του Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, όπως θα αποκαλούν από εδώ και στο εξής τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, να ιππεύει στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ. «Η εικόνα, τραβηγμένη το ίδιο πρωί, τον δείχνει πάνω σε άλογο μαζί με μια γυναίκα συνοδό, να κοιτάζει προς την κάμερα», αναφέρει το People και άλλα μέσα που αναδημοσίευσαν το στιγμιότυπο της Daily Mail.

Με τη φωτογραφία αυτή, επιβεβαιώνεται, ότι ο 65χρονος Άντριου δεν έχει ακόμη αποχωρήσει από το Royal Lodge, το 30-δωματίων αρχοντικό στο Windsor Great Park, όπου ζει εδώ και δύο δεκαετίες. Μαζί με την απώλεια των τίτλων του, πρέπει να απομακρυνθεί και από την κατοικία, μετακομίζοντας στο ιδιωτικό κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Sandringham. Η επίσημη ειδοποίηση για την παράδοση της μίσθωσης δόθηκε στις 30 Οκτωβρίου, υπενθυμίζουν α βρετανικά μέσα ενημέρωσης

Αφαιρέθηκαν οι πλάκες με το όνομα του Άντριου

Σύμφωνα με τη Daily Mirror, «ένα ακόμη πλήγμα για τον άλλοτε δούκα του Γιορκ» είναι ότι «αφαιρέθηκαν πλάκες με το όνομά του από δημόσια κτήρια στα Νησιά Φόκλαντ». Ο Άντριου συμμετείχε στην άμυνα των νησιών κατά την εισβολή της Αργεντινής τη δεκαετία του ’80, ως συγκυβερνήτης σε ελικόπτερο.

Εκτός από τους τίτλους και την κατοικία του, ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, επιβεβαίωσε, πως ο Άντριου έχασε τον τιμητικό βαθμό του αντιναυάρχου στο Βασιλικό Ναυτικό. Ωστόσο, ο Βασιλιάς Κάρολος του επέτρεψε να κρατήσει τα μετάλλια υπηρεσίας του.

Άντριου: Το σκάνδαλο με τον Έπσταϊν και το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε

Ο Άντριου είχε αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντά του το 2019, μετά τη συνέντευξη του στο BBC όπου μίλησε για τη σχέση του με τον διαβόητο χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν, που πέθανε στη φυλακή την ίδια χρονιά. Τον Ιανουάριο του 2022, η Βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς τίτλους και τις πατρωνίες, όταν δικαστής απέρριψε την προσπάθειά του να σταματήσει τη μήνυση της Βιρτζίνια Τζιούφρε για τη σεξουαλική κακοποίησή της.

Παρότι διατήρησε τους τίτλους του και εμφανιζόταν σε οικογενειακές εκδηλώσεις, το τελευταίο διάστημα υπήρξε νέα πίεση ιδίως προς τον βασιλιά. Η Τζιούφρε που αυτοκτόνησε τον Απρίλιο και στο βιβλίο που άφησε πίσω της, έγραψε, ότι ο Άντριου «πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν δικαίωμά του», περιγράφοντας τρεις συναντήσεις που -όπως υποστήριξε- κανόνισε ο Έπσταϊν όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

Ακόμη, διέρρευσαν πρόσφατα, emails που έδειξαν ότι ο Άντριου είχε επαφές με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την περίοδο που υποστήριζε πως είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του.

Ο Άντριου επιμένει να αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Στις 17 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη χρήση των βασιλικών τίτλων και των λοιπών τιμών που απολάμβανε μέχρι τώρα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Στις 30 Οκτωβρίου το Μπάκιγχαμ εξέδωσε νέα ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο Βασιλιάς Κάρολος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία οριστικής αφαίρεσης όλων των τίτλων και τιμών, συμπεριλαμβανομένου του «Πρίγκιπας» και του «His Royal Highness» -φράση με την οποία προσφωνείται μέλος της βασιλικής οικογένειας.