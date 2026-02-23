Ο Άντριου χρέωνε υπηρεσίες μασάζ και έξοδα μετακινήσεων στους Βρετανούς φορολογούμενους

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να χρέωνε στους Βρετανούς φορολογούμενους το κόστος για υπηρεσίες μασάζ και υπερβολικά έξοδα μετακινήσεων την περίοδο που εκτελούσε χρέη εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Νόμιζα ότι ήταν λάθος… είχα πει ότι δεν πρέπει να πληρωθεί, αλλά τελικά το πληρώσαμε», είπε ένας πρώην δημόσιος υπάλληλος στο BBC, αναφερόμενος σε αίτημα που κατατέθηκε μετά από επίσκεψη στη Μέση Ανατολή.

Η πηγή, που εργαζόταν στο υπουργείο Εμπορίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί, δήλωσε ότι εξοργίστηκε με το αίτημα του Άντριου να καλυφθούν «υπηρεσίες μασάζ» και αρχικά το αρνήθηκε. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, ανώτεροι συνάδελφοί του τον παρέκαμψαν.

Πρόσθεσε ότι μετανιώνει που επετράπη στον Άντριου να καταχωρήσει αυτό το έξοδο, καθώς θα μπορούσε να είχε αποτελέσει αφορμή για να ελεγχθεί η συμπεριφορά του. «Δεν μπορώ να πω ότι θα τον σταματούσε, αλλά θα έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Το BBC μετέδωσε ότι και δεύτερη πηγή, η οποία είχε εποπτεία των οικονομικών στον συγκεκριμένο τομέα, είχε δει παρόμοια αιτήματα για ταξιδιωτικά έξοδα του Άντριου και δεν είχε «καμία απολύτως αμφιβολία» για την αλήθεια των καταγγελιών.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε επίσης αιτήματα για υπερβολικό αριθμό πτήσεων, αδικαιολόγητα πολλά δωμάτια ξενοδοχείων και χρεώσεις για τη συνοδεία του Άντριου.

Τα έξοδα, σύμφωνα με πληροφορίες, διασκορπίζονταν σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που τα καθιστούσε δύσκολο να εντοπιστούν, ενώ υπήρχε μικρή σαφήνεια για το ποιοι ακριβώς αποτελούσαν τη συνοδεία του Άντριου.

«Ο Άντριου θεωρούνταν εμπόδιο»

Το BBC ανέφερε ότι μίλησε ξεχωριστά με τους πρώην δημόσιους υπαλλήλους. Ο Guardian δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς τους και το BBC δεν έχει δει αποδείξεις για τις χρεώσεις των μασάζ. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι οι καταγγέλλοντες εργάζονταν πράγματι στον σχετικό τομέα την επίμαχη περίοδο.

Μια τρίτη πηγή δήλωσε επίσης στο BBC ότι ο Άντριου μπορούσε να αποδειχθεί αναποτελεσματικός ως εμπορικός απεσταλμένος και ότι οι επισκέψεις του συχνά έβλαπταν αντί να βελτιώνουν τις τοπικές σχέσεις. Ο πρώην δημόσιος υπάλληλος είπε: «Ο Άντριου θεωρούνταν εμπόδιο. Έβγαινε εκτός σεναρίου, νόμιζε ότι ήταν ειδικός, ενώ δεν ήταν. Νόμιζε ότι ήταν αστείος, ενώ ήταν αγενής με τους άλλους.»

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ κατείχε τη θέση από το 2001 έως το 2011.

Ο πρώην πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος υπό καθεστώς έρευνας αφού κρατήθηκε από την αστυνομία για περισσότερες από 10 ώρες. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η συμπεριφορά που περιγράφεται στις αναφορές του BBC συνιστά παράνομη πράξη εκ μέρους του.

Με πληροφορίες από Guardian