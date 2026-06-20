Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δηλώνει ότι δεν του αρέσει η συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά την ενέκρινε

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κράτησε αποστάσεις από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν ελάχιστα περιθώρια να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις προς «τον εχθρό».

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του για τη συμφωνία, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του για την επίτευξή της, αλλά δεν συμφωνούσε με την υπογραφή της «ως ζήτημα αρχής». Δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις.

Η συμφωνία προσφέρει στο Ιράν σημαντικά οικονομικά οφέλη, ενώ μεταθέτει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι εξουσιοδότησε τη συμφωνία επειδή ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέλαβε την ευθύνη γι’ αυτήν και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ιρανών και το «μέτωπο της αντίστασης», αναφορά που πιθανότατα αφορά τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με το Ισραήλ.

«Έχει επίσης δηλώσει ρητά ότι εάν η αμερικανική πλευρά προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποκύψει σε αυτές», έγραψε ο Χαμενεΐ, αναφερόμενος στον Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, εξήρε τους Ιρανούς διπλωμάτες και άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε στη συμφωνία «από απελπισία».

Ουσιαστικά, ο Χαμενεΐ μετέφερε την πολιτική ευθύνη της συμφωνίας στην εκλεγμένη κυβέρνηση του Ιράν. Η χώρα διαθέτει ένα υβριδικό σύστημα διακυβέρνησης, όπου οι εκλεγμένοι θεσμοί έχουν σαφώς μικρότερη ισχύ από τα θεοκρατικά κέντρα εξουσίας, με κυριότερο τον ανώτατο ηγέτη. Με την αναφορά στις «υπερβολικές απαιτήσεις», ο Χαμενεΐ περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών των διαπραγματευτών του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι ακριβώς θεωρεί «υπερβολικό».

«Είναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον δεν σημαίνουν αποδοχή των απόψεων του εχθρού», τόνισε.

Ο πατέρας και προκάτοχός του στην ηγεσία της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε ακολουθήσει παρόμοια τακτική. Είχε επιτρέψει στους Ιρανούς διπλωμάτες να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ και τις μεγάλες δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, είχε εγκρίνει τη συμφωνία του 2015, αλλά στη συνέχεια επέκρινε δημόσια την εφαρμογή της και υποβάθμισε τον δικό του ρόλο σε αυτήν.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Αλί Αφσάρι, πρώην ακτιβιστή που ζει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δείχνει ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανοίξει τον δρόμο για πολλές ακόμη αντίστοιχες συμφωνίες στο μέλλον.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η τοποθέτησή του υποδηλώνει πως η συγκρουσιακή εξωτερική πολιτική του ιρανικού καθεστώτος δύσκολα θα αλλάξει.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης, ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι εξέδωσαν δικές τους δηλώσεις, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τον Χαμενεΐ και σχολιάζοντας τη στάση του.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευχαρίστησε τον Χαμενεΐ και επιχείρησε να τον διαβεβαιώσει για τη στάση της διαπραγματευτικής ομάδας.

«Αν ο εχθρός προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε ήδη αποδείξει ότι το χέρι μας παραμένει στη σκανδάλη και δεν θα διστάσουμε να δώσουμε συντριπτική απάντηση - μια απάντηση της οποίας έχει ήδη γευτεί τις συνέπειες στον πρόσφατο πόλεμο», ανέφερε σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από The New York Times

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