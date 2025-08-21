Ο «Άνδρας με το Σάντουιτς» γίνεται σύμβολο αντίστασης στην Ουάσινγκτον

Όπου εμφανίζονται κινήματα διαμαρτυρίας, σύντομα εμφανίζονται και τα σύμβολα αντίστασης. Στην Ουάσινγκτον, το σύμβολο αυτό πήρε την πιο απροσδόκητη μορφή: ενός ανθρώπου που πέταξε ένα σάντουιτς σε έναν ομοσπονδιακό αστυνομικό.

Το προσωνύμιο του είναι «Sandwich Guy» (Άνδρας του Σάντουιτς), ενώ το πραγματικό του όνομα είναι Sean Charles Dunn, κάτοικος της Ουάσινγκτον και πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ένα βίντεο που τον δείχνει να πετάει το σάντουιτς έγινε viral στο Instagram.

Το βίντεο τον δείχνει να φωνάζει σε αστυνομικούς σε μια δημοφιλή περιοχή νυχτερινής ζωής: «Άντε γ… φασίστες» και «ντροπή», πριν επιστρέψει και πετάξει το σάντουιτς με σαλάμι, σύμφωνα με την Washington Post. Λίγες μέρες μετά, 20 ομοσπονδιακοί πράκτορες τον συνέλαβαν στην πόρτα του σπιτιού του.

Η εισαγγελέας του D.C., Jeanine Pirro, ανακοίνωσε ότι ο Dunn θα κατηγορηθεί για κακούργημα, που μπορεί να επιφέρει ποινή έως 8 χρόνια φυλάκισης, ενώ η Γενική Εισαγγελέας Pam Bondi δήλωσε ότι απολύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Dunn και η δικηγόρος του αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Μία εβδομάδα μετά, η εικόνα του Sandwich Guy εμφανίστηκε παντού: memes, έργα τέχνης και διαδηλωτές που κρατούσαν σάντουιτς ψηλά ως σύμβολο αντίστασης. Μάλιστα, υπάρχουν πλέον και T-shirts προς πώληση εμπνευσμένα από το περιστατικό.

Η διαμαρτυρία μέσω τέχνης δεν είναι κάτι καινούριο στην Ουάσινγκτον. Το 2020, μετά τη δολοφονία του George Floyd, οι δρόμοι πλημμύρισαν με έργα «Black Lives Matter», ενώ φράσεις όπως «I can’t breathe» εμφανίστηκαν σε τοίχους και αφίσες. Όμως οι καλλιτέχνες της D.C. έχουν και πιο σουρεαλιστική πλευρά: από αγάλματα με περιττώματα μέχρι χρυσά «Dictator Approved» αγάλματα που συνθλίβουν την Σφαίρα της Ελευθερίας.

Το πιο πρόσφατο έργο, σε περιοχές όπως Adams Morgan, Dupont Circle και Union Market, παραπέμπει στον Sandwich Guy και σατιρίζει τον διάσημο πίνακα του street artist Banksy, Flower Thrower. Αντί για ένα μπουκέτο λουλούδια, ο ήρωας πετάει ένα σάντουιτς.

Ο καθηγητής εγκληματολογίας Jeffrey Ian Ross χαρακτήρισε το έργο «εκπληκτικό κομμάτι street art» και προβλέπει ότι θα γίνει ένα από τα εικονογραφικά σύμβολα αυτής της περιόδου. Η viral δημοφιλία οφείλεται στη συνύπαρξη σάτιρας, κακούργησης, και κωμικής σκηνής: ένα σάντουιτς που πετάγεται, καταδίωξη από αστυνομικούς και η συσκευασία του Subway να παραμένει ανέπαφη.

Ο καλλιτέχνης Adam Goldfarb εξηγεί: «Κανείς δεν θέλει να σπαταλήσει ένα σάντουιτς, αλλά η αίσθηση αδυναμίας μπροστά στη διακυβέρνηση, τη διαφθορά και την κατάφωρη αδικία, οδηγεί ανθρώπους να κάνουν κάτι. Και τότε έχεις ένα σάντουιτς στο χέρι».

Καλλιτέχνες όπως η Lorraine Hu πωλούν πλέον T-shirts, τσάντες και pins με θέμα το Sandwich Guy και τα έσοδα τα δωρίζουν σε οργανώσεις τροφίμων στην περιοχή. Όπως λέει η Hu, «ο συμβολισμός ενός αβλαβούς σάντουιτς είναι τόσο σουρεαλιστικός που όλοι το αισθάνονται έντονα ως σύμβολο».

Ο Ross καταλήγει: «Η τέχνη δεν θα κερδίσει μόνη της τη μάχη, αλλά παρέχει το πλαίσιο για να κατανοήσουμε πόσο γελοία είναι αυτή η πολιτική απόφαση του Λευκού Οίκου».

Με πληροφορίες από Washington Post