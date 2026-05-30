ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει πως είμαστε «απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις επιθέσεις στο Ιράν»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε το Σάββατο (30/5), ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την ώρα που διαπραγματευτές από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη προσπαθούν να γεφυρώσουν τις μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να εμποδίζουν μια συμφωνία.

«Η δυνατότητά μας να ξαναρχίσουμε επιχειρήσεις, εάν χρειαστεί, είναι δεδομένη. Είμαστε απολύτως ικανοί να το κάνουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τη Σιγκαπούρη. «Τα αποθέματά μας είναι υπεραρκετά, τόσο στην περιοχή όσο και παγκοσμίως, επομένως βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο Shangri-La Dialogue, το σημαντικότερο φόρουμ της Ασίας για θέματα άμυνας, στρατού και διπλωματίας, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, παρά τη στρατιωτική εμπλοκή τους με το Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ενισχύουμε ραγδαία τη βιομηχανική μας βάση στην άμυνα, ώστε πολύ σύντομα να παράγουμε δύο, τρεις και τέσσερις φορές περισσότερα πυρομαχικά, διασφαλίζοντας ότι όλα τα επιχειρησιακά μας σχέδια χρηματοδοτούνται επαρκώς σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «υπομονετικός» και επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αδιέξοδο στη χθεσινή σύσκεψη

Εχθές, Παρασκευή (29/5) ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε σύσκεψη με τους συνεργάτες του με θέμα την μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The New York Times, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να καταλήξει σε κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.