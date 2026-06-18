Ο ακροδεξιός Μπαρντελά απορρίπτει τη στήριξη του Τραμπ ενόψει των γαλλικών εκλογών

Αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο ανερχόμενος ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς και πιθανός υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας το 2027.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο 30χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε εκφραστεί θετικά για εκείνον και συχνά θεωρείται ιδεολογικά συγγενής με το κίνημα MAGA.

Ο Μπαρντελά περιέγραψε τον Τραμπ ως έναν απρόβλεπτο πολιτικό, υποστηρίζοντας ότι η στάση και οι θέσεις του μεταβάλλονται διαρκώς.

«Δεν είναι μόνο απρόβλεπτος, αλλά και εξαιρετικά ασταθής και συνεχώς μεταβαλλόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «υπάρχει μια στάση τη Δευτέρα, μια άλλη την Τρίτη και μια διαφορετική την Τετάρτη».

Ο Γάλλος πολιτικός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα επιθυμούσε κάποια δημόσια παρέμβαση ή εκλογική στήριξη από τον Τραμπ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρήσει να επηρεάσει πολιτικές εξελίξεις σε διάφορες χώρες στηρίζοντας ηγέτες που θεωρεί πολιτικά συγγενείς.

«Η στήριξη που αναζητούμε με τη Μαρίν Λεπέν είναι αυτή του γαλλικού λαού και των Γάλλων ψηφοφόρων», είπε. «Δεν χρειάζεται να αποδεχθούμε ούτε να ανοίξουμε την πόρτα σε οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης».

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν ένα ευρύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζουν αρκετά εθνικιστικά και συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη. Παρότι συχνά συμμερίζονται τις απόψεις του Τραμπ για τη μετανάστευση και την εθνική κυριαρχία, εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικά απέναντι στη στάση του σε ζητήματα διεθνών συμμαχιών, εμπορίου και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Από τον θαυμασμό στις αποστάσεις

Η σημερινή στάση του Ζορντάν Μπαρντελά αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η εικόνα που είχε καλλιεργήσει τα προηγούμενα χρόνια για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο πριν από την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού πολιτικού στον Λευκό Οίκο, ο Μπαρντελά είχε δηλώσει ότι η προσωπική του συμπάθεια έγερνε προς την πλευρά του Αμερικανού προέδρου. Ακόμη και στα τέλη του 2025, όταν ρωτήθηκε σε γαλλική τηλεοπτική εκπομπή τι θα ήθελε να τον ρωτήσει, είχε απαντήσει χαμογελώντας: «Από πού βρίσκει όλη αυτή την ενέργεια;».

Οι νέες δηλώσεις του δείχνουν ότι η σχέση αυτή έχει πλέον αλλάξει, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο.

Η μετατόπιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μπαρντελά θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για να ηγηθεί του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές του 2027, εφόσον η Μαρίν Λεπέν δεν καταφέρει τελικά να είναι υποψήφια.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή του κόμματος, ωστόσο η δικαστική περιπέτεια που αντιμετωπίζει για την υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων δημιουργεί αβεβαιότητα για το αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην επόμενη προεδρική αναμέτρηση.

Facebook Twitter Ο Ζορντάν Μπαρντελά / Φωτ.: EPA, αρχείου

Σε περίπτωση που η απόφαση εις βάρος της επιβεβαιωθεί σε δεύτερο βαθμό, ο δρόμος προς το Ελιζέ ενδέχεται να ανοίξει για τον 30χρονο πολιτικό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στο πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της νέας γενιάς της γαλλικής ακροδεξιάς.

Με ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερη απήχηση στις νεότερες ηλικίες, ο Μπαρντελά έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια του Εθνικού Συναγερμού να απομακρυνθεί από την εικόνα του πολιτικού «παρία» και να διευρύνει την εκλογική του βάση πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα των ψηφοφόρων του.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών τον κατατάσσουν σταθερά ανάμεσα στα φαβορί για τις προεδρικές εκλογές, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική κάθε τοποθέτησή του για τις σχέσεις της Γαλλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένη την αμερικανική προστασία»

Παρά τις αποστάσεις που επιχειρεί να κρατήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζορντάν Μπαρντελά δεν αμφισβητεί τη σημασία της διατλαντικής σχέσης. Εκτιμά όμως ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον διατεθειμένες να αναλάβουν τον ίδιο ρόλο που είχαν στο παρελθόν.

«Οι Αμερικανοί είναι σύμμαχοι και θα παραμείνουν σύμμαχοι. Αλλά είναι σύμμαχοι που δεν σκοπεύουν πλέον να έρθουν να σώσουν την Ευρώπη ούτε να παραμείνουν η ομπρέλα προστασίας των ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, η δεύτερη θητεία Τραμπ έχει διαφοροποιηθεί αισθητά από την πρώτη, με την Ουάσιγκτον να εμφανίζεται πλέον πιο απρόβλεπτη και περισσότερο προσανατολισμένη στα δικά της στρατηγικά συμφέροντα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τον εαυτό τους ως μια δύναμη με τη δική της σφαίρα επιρροής στο δυτικό ημισφαίριο, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για το κατά πόσο η αμερικανική δέσμευση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια θα παραμείνει αμετάβλητη.

Ο Μπαρντελά συνέδεσε μάλιστα αυτή τη συζήτηση με τη διαχρονική γαλλική παράδοση στρατηγικής αυτονομίας, επικαλούμενος τις επιλογές του Σαρλ ντε Γκωλ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Όπως είπε, η απόφαση του πρώην Γάλλου προέδρου να απομακρύνει τη χώρα από τη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ και να επενδύσει στη δική της πυρηνική αποτροπή συνέβαλε στη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Γαλλίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα, προσφέροντας στους εταίρους της μια εναλλακτική επιλογή σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί Ευρωπαίοι αμφιβάλλουν για τη σταθερότητα της αμερικανικής πολιτικής.

Παράλληλα, επέκρινε τη συμφωνία εμπορίου που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντάς την μορφή οικονομικής και βιομηχανικής εξάρτησης από την Ουάσιγκτον.

«Οι Αμερικανοί θα παραμείνουν σύμμαχοι, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπιζόμαστε τα δικά μας συμφέροντα», τόνισε.

Με πληροφορίες από Politico

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