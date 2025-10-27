Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν επανεκλέγεται για όγδοη θητεία

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν, Πολ Μπιά, εξασφάλισε και επίσημα μια όγδοη θητεία στην εξουσία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας. Η νέα του θητεία θα μπορούσε να τον διατηρήσει στην προεδρία μέχρι σχεδόν τα 100 του χρόνια.

«Ανακηρύσσεται εκλεγμένος πρόεδρος ο υποψήφιος Πολ Μπιά», δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Κλεμάν Ατανγκάνα. Ο Μπιά, που κυβερνά αδιάλειπτα από το 1982, θεωρείται ένας από τους μακροβιότερους ηγέτες του κόσμου. Το 2008 κατάργησε το συνταγματικό όριο των προεδρικών θητειών, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στην εξουσία με συνεχείς εκλογικές νίκες.

Η φετινή αναμέτρηση αποτέλεσε τη σοβαρότερη πρόκληση των τελευταίων ετών, με βασικό αντίπαλο τον Ίσα Τσιρόμα Μπακαρί, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό Απασχόλησης, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε από τον Μπιά νωρίτερα φέτος. Η υποψηφιότητά του συσπείρωσε κόμματα της αντιπολίτευσης και κοινωνικές οργανώσεις, ενώ οι προεκλογικές του συγκεντρώσεις προσέλκυσαν μεγάλο πλήθος.

Ο Ίσα Τσιρόμα Μπακαρί / Φωτ: EPA, αρχείου

Ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πυροδότησε αντιδράσεις και διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, συγκεντρώσεις ξέσπασαν στη Ντουάλα, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ του Μπακαρί. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών έξω από το σπίτι του στην πόλη Γκαρουά.

Περισσότεροι από έξι στους δέκα κατοίκους του Καμερούν είναι κάτω των 25 ετών, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειονότητα των πολιτών δεν έχει γνωρίσει άλλον ηγέτη πέρα από τον Μπιά. Παράλληλα, η ανεργία των νέων παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα: σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες ηλικίας 15 έως 35 ετών είναι άνεργοι, ενώ σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περίπου το ένα τέταρτο των αποφοίτων πανεπιστημίου δυσκολεύεται να βρει εργασία.

«Οι νέοι πιστεύουν ότι μέσα στη χώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να γίνουν κάτι», δήλωσε στο BBC η 26χρονη πτυχιούχος Βανίνα Νζεκουί πριν από τις εκλογές. «Όλες οι θέσεις εξουσίας είναι κατειλημμένες από μεγαλύτερους ανθρώπους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτή η πραγματικότητα ωθεί πολλούς να αναζητήσουν μέλλον στο εξωτερικό.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η επανεκλογή του Μπιά αφήνει πίσω της ένα βαθιά διχασμένο πολιτικό τοπίο. «Ο Μπιά έχει πλέον μια εξαιρετικά εύθραυστη πολιτική εντολή, καθώς πολλοί πολίτες δεν πιστεύουν ότι κέρδισε δίκαια», δήλωσε ο Μουρίτι Μουτίγκα, διευθυντής του προγράμματος για την Αφρική στον οργανισμό International Crisis Group, καλώντας τον πρόεδρο να ξεκινήσει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Ακόμη πιο απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο οικονομολόγος Φρανσουά Κονραντί από την Oxford Economics, εκτιμώντας ότι «οι ταραχές θα ενταθούν, καθώς οι πολίτες απορρίπτουν μαζικά το αποτέλεσμα των εκλογών» και ότι «η κυβέρνηση Μπιά δύσκολα θα αντέξει για πολύ ακόμη».

Με πληροφορίες από BBC, CNN