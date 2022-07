Ο 4χρονος γιος του Έρικ Ντέκερ ανέβασε γυμνές φωτογραφίες του μπαμπά του στο ντους: "OMG!"

Ο 4χρονος γιος του Έρικ Ντέκερ, πρώην ποδοσφαιριστή του NFL, δημοσίευσε κατά λάθος στο Instagram όχι μία, αλλά δύο γυμνές φωτογραφίες του διάσημου πατέρα του.

Οι φωτογραφίες, που έκτοτε έχουν διαγραφεί, έδειχναν τον μικρό Φόρεστ να χαμογελά για μια selfie, αλλά στα αριστερά φαινόταν ο πατέρας του πλάτη ενώ έκανε ντους, με το πίσω μέρος του σώματός του στραμμένο προς την κάμερα.

Στη μία φωτογραφία, ο Φόρεστ χαμογελούσε αθώα, αλλά στην άλλη γελούσε, προφανώς γνωρίζοντας ότι ο πατέρας του ήταν γυμνός στη γωνία.

Οι φωτογραφίες έμειναν αναρτημένες για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν μια φίλη της συζύγου του Ντέκερ, Τζέσι Τζέιμς, της στείλει ένα screenshot.

«Δεν είμαι καν σίγουρη αν ξέρεις ότι έχει το τηλέφωνό του, αλλά αν δεν το ξέρεις, πήγαινε να το πάρεις», έγραφε το γεμάτο ανησυχία μήνυμα, σύμφωνα με ένα screenshot που δημοσιεύτηκε σε Instagram Story της.

«Omg», ήταν η απάντηση της 34χρονης τραγουδίστριας, λίγο πριν πάρει πίσω το τηλέφωνο του συζύγου τηςμ, ενώ πρόσθεσε επίσης ένα emoji γέλιου.

Ο 35χρονος πρώην ποδοσφαιριστής σχολίασε επίσης το συμβάν μέσω Instagram Stories, σημειώνοντας πως θα πρέπει να προσέχει καλύτερα τα παιδιά του όταν χρησιμοποιούν το τηλέφωνό του.

«Ώρα να αλλάξω τον κωδικό... αυτά παθαίνω που άφησα τον Φόρεστ να βλέπει βίντεο με τους Avengers όσο κάνω ντους», έγραψε.

Αν και τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα ήταν ατύχημα, δεν είναι το μόνο μέλος της οικογένειας Ντέκερ που έχει αποκαλύψει σκοπίμως το καλογυμνασμένο σώμα του πρώην παίκτη του NFL.

Για τα 35α γενέθλιά του τον Μάρτιο, η σύζυγός του δημοσίευσε μια γυμνή φωτογραφία του Ντέκερ να κάθεται δίπλα σε μια πισίνα με το ένα γόνατο λυγισμένο.

«Το γενεθλιακό αγόρι με το γενεθλιακό κστούμι του σαν άγαλμα από την Ελλάδα. Ο άντρας μου έγινε 35 και μεγαλώνει σαν το καλό κρασί», έγραψε η τραγουδίστρια του "Should Have Known Better" στη λεζάντα.

Το ζεύγος Ντέκερ, που παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2013, έχουν επίσης μια κόρη, την 8χρονη Βίβιαν και έναν γιο, τον 6χρονο Έρικ.