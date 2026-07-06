NYT: Θα χειροτερεύσουν οι σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης με αφορμή το ποδόσφαιρο ;

Η απόφαση της FIFA να ανατραπεί μια ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα του Φολαρίν Μπάλογκαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, σε μια στιγμή που οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε τεταμένο κλίμα.

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι διατλαντικές σχέσεις βρίσκονταν υπό πίεση το τελευταίο ενάμιση χρόνο και ετοιμάζονται να δοκιμαστούν εκ νέου αυτή την εβδομάδα, με τους ηγέτες να κατευθύνονται προς την Τουρκία για μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που παρακολουθείται στενά από τους διεθνείς αναλυτές.

Ξεκίνημα στο 2026 με απειλές

Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε το 2026 με απειλές να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, μια κίνηση που κλόνισε τα θεμέλια της συμμαχίας. Έχει επίσης επιτεθεί σε Ευρωπαίους ηγέτες για τον πόλεμο στο Ιράν, κατηγορώντας τους ότι δεν στήριξαν τις ΗΠΑ σε αυτή τη σύγκρουση.

Η κυβέρνησή του έχει απειλήσει με μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, τα οποία θεωρούνται καθοριστικός παράγοντας αποτροπής απέναντι στη Ρωσία, ενώ έχει επικρίνει σκληρά χώρες τις οποίες θεωρεί ότι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν να αξιοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που ξεκινά την Τρίτη, για να καταδείξουν πόσο έχουν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες, με στόχο να διατηρήσουν τον Τραμπ και τις ΗΠΑ ενεργά δεσμευμένους στη συμμαχία. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία: πλήγμα την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε τον θάνατο 31 ανθρώπων, ενώ νέο χτύπημα τη Δευτέρα το πρωί άφησε πίσω του τουλάχιστον 12 νεκρούς.

Παρέμβαση Τραμπ στο ποδόσφαιρο και οργή από τους Βέλγους

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης εκφράζει οργή και για κάτι άλλο. Την άμεση ανάμειξη του Αμερικανού προέδρου σε κάτι που έχει συμβεί εντός αγωνιστικού χώρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας από την ομοσπονδία να επανεξετάσει την ποινή αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στον κορυφαίο σκόρερ της αμερικανικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Φολαρίν Μπάλογκαν, έπειτα από αποβολή με κόκκινη κάρτα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Βέλγοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους αφού η FIFA, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι άρει τον αποκλεισμό ενός αγώνα εις βάρος του Μπάλογκαν. Ο Μαξίμ Πρεβό, υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου και πρώην ποδοσφαιρικός διαιτητής, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η απόφαση ενδέχεται να υπονομεύσει τη στάση της FIFA υπέρ του fair play.

«Αυτή η απόφαση γεννά προφανώς πολλά ερωτηματικά», ανέφερε ο Πρεβό. «Αν όντως ένα τηλεφώνημα εξηγεί αυτή την ακατανόητη απόφαση, τότε αυτό ισοδυναμεί με υπονόμευση των πιο βασικών κανόνων του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού».

Η UEFA, δήλωσε ότι η απόφαση της FIFA «ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή», χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη».

Θα γίνει το ποδόσφαιρο αφορμή για να χειροτερεύσουν οι σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης ;

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η υπόθεση θα οξύνει τις διπλωματικές εντάσεις και θα επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη δοκιμαζόμενες σχέσεις Ευρώπης - ΗΠΑ, ενόψει μιας κρίσιμης εβδομάδας.

Το δημοσίευμα των NYT αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που έχουν κρατήσει χαμηλούς τόνους σε καταστάσεις που θεωρούσαν απαράδεκτες, όπως για παράδειγμα απειλές κατά κυριαρχικού εδάφους ή έναν επιζήμιο εμπορικό πόλεμο, ενδέχεται να δυσκολευτούν να κάνουν το ίδιο όταν πρόκειται για το ποδόσφαιρο.

Πολιτικοί ηγέτες σε όλη την Ευρώπη είναι πιθανό να δουν την υπόθεση ως ακόμα ένα παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ έχουν εξελιχθεί σε μια χώρα που δεν ακολουθεί τους κανόνες, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χρειάζονται την στήριξη του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για να συνεχίσει να αντιστέκεται στη ρωσική επίθεση.

Με πληροφορίες από τους New York Times