NYT: Πώς ο Πούτιν μετέτρεψε την Ιαπωνία σε «φωλιά» κατασκόπων για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Εκτενής έρευνα των New York Times αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο Ρωσία και Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν εκμεταλλευτεί το νομικό σύστημα της Ιαπωνίας, για να αναπτύξουν ένα «φυτώριο» κατασκόπων που χρησιμοποιούνται για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι δυτικές κυβερνήσεις απέλασαν εκατοντάδες Ρώσους κατασκόπους και έβαλαν στη «μαύρη λίστα» εταιρείες που συνδέονταν με το Κρεμλίνο, παρουσιάζουν αρχικά στο άρθρο τους οι NYT.

Στόχος ήταν να μπλοκαριστεί η πρόσβαση της Μόσχας σε μικροτσίπ, πομπούς και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή όπλων. Έκτοτε, σύμφωνα με αξιωματούχους μυστικών υπηρεσιών, δεκάδες από αυτούς τους εκδιωχθέντες πράκτορες βρήκαν καταφύγιο στο Τόκιο.

Soon after Russia invaded Ukraine, hundreds of Russian spies were expelled from the world's capital cities. Many turned up in an unexpected place: Japan. | via @nytimes 👉 https://t.co/CAlY9pGqBj pic.twitter.com/Ht8fxYFg0C — The Japan Times (@japantimes) July 12, 2026

Τι έδειξε η έρευνα των NYT για τον Πούτιν και την Ιαπωνία

Μια εκτενής έρευνα των New York Times αποκαλύπτει πώς το Κρεμλίνο εκμεταλλεύεται τα «τυφλά σημεία» στο νομικό σύστημα της Ιαπωνίας. Παρά την επίσημη και ένθερμη στήριξη του Τόκιο προς την Ουκρανία, εκτιμάται ότι το 90% των ρωσικών πυραύλων και drones που πλήττουν ουκρανικές πόλεις περιέχει πλέον ιαπωνικά εξαρτήματα.

Στη σχετική του έρευνα, το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης προσδιρίζει πως στην καρδιά της «ρωσικής επιχείρησης» στην Άπω Ανατολή, βρίσκεται μια μυστική μονάδα της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (G.R.U.), γνωστή ως «20ή Διεύθυνση», ο ρόλος της οποίας δεν είχε αποκαλυφθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Πηγές από πέντε δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι οι αξιωματικοί της μονάδας, προσποιούμενοι τους διπλωμάτες ή τους επιχειρηματίες, αγοράζουν ή κλέβουν τεχνολογία αιχμής από το πεδίο της μάχης και τη διοχετεύουν λαθραία στη Ρωσία.

Το αρχηγείο αυτής της επιχείρησης βρίσκεται στον 22ο όροφο ενός ουρανοξύστη στο Τόκιο, στα γραφεία της ρωσικής κρατικής αεροπορικής εταιρείας Aeroflot, μόλις δέκα λεπτά με τα πόδια από το αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας της Ιαπωνίας. Ως επικεφαλής της μονάδας εμφανίζεται ο Μαξίμ Βλαντιμίροβιτς Φίλτσενκοφ, ένας 49χρονος έμπειρος πράκτορας της G.R.U., ο οποίος χρησιμοποιεί ως «προπέτασμα» μια θέση υπαλλήλου της αεροπορικής εταιρείας.

Ο Φίλτσενκοφ έφτασε στο Τόκιο τον Φεβρουάριο του 2024, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία μετατοπιζόταν από τις παραδοσιακές μάχες πυροβολικού στον πόλεμο των drones. Η Ρωσία είχε άμεση ανάγκη από εξελιγμένα ιαπωνικά εξαρτήματα για να κατευθύνει τα έξυπνα όπλα της.

NYT names MV Filchenkov, an Aeroflot employee in Tokyo, as a GRU officer belonging to its 20th Directorate. His role in Tokyo is to arrange for Japanese tech to be exported to Russia via 3rd countries for use in weapons. JPN firm Proco Air also named. https://t.co/eySg4KCbSu — James D.J. Brown (@JamesDJBrown) July 12, 2026

Πώς λειτουργεί η Ρωσία στην Ιαπωνία

Αν και οι πτήσεις της Aeroflot έχουν καθηλωθεί στην Ιαπωνία λόγω των κυρώσεων, οι επίσημοι συνεργάτες της παραμένουν ενεργοί, ξεκαθαρίζουν οι New York Times. Η ιαπωνική εταιρεία Proco Air, που διαφημίζεται ως «γέφυρα μεταξύ Ιαπωνίας και Ρωσίας», νοικιάζει χώρο εμπορευμάτων σε αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς χώρες όπως η Σρι Λάνκα ή το Ουζμπεκιστάν. Από εκεί, η Aeroflot παραλαμβάνει το φορτίο και το μεταφέρει στη Ρωσία.

Οι διακινητές δεν χρειάζεται να στείλουν τον εξοπλισμό απευθείας στη Μόσχα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο μεγαλύτερος προορισμός για την ευαίσθητη τεχνολογία της Ιαπωνίας είναι, για παράδειγμα, το Βιετνάμ, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα τέτοιων εξαρτημάτων προς τη Ρωσία.

Οι δημοσιογράφοι των New York Times εντόπισαν τον ιδιοκτήτη της Proco Air, Τακεχίκο Μίκι, ο οποίος παραδέχτηκε ότι γνωρίζει τον Φίλτσενκοφ, αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε τις διασυνδέσεις του με τις μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, έγγραφα που εξέτασε η εφημερίδα έδειξαν ότι η εταιρεία του έστελνε φορτία στη R-Pharm, μια φαρμακευτική εταιρεία της Μόσχας, ο ιδρυτής της οποίας, Αλεξέι Ρέπικ, έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει δεσμευτεί δημόσια να στηρίξει την πολεμική προσπάθεια.

How Russia set up a spy shop in Japan to steal tech for its war in Ukraine.

Banger investigation into Russia's "20th Directorate" & its boss in Japan, who poses as an Aeroflot employee.

By the masters @jane__bradley @mschwirtz & Adam Goldmanhttps://t.co/8bMiS9C2rH — Matina Stevis-Gridneff (@MatinaStevis) July 12, 2026

Γιατί η Ιαπωνία θεωρείται «παράδεισος των κατασκόπων»

Γιατί όμως η Ιαπωνία είναι τόσο ευάλωτη; διερωτάται η αμερικάνικη εφημερίδα. Η χώρα είναι γνωστή στους κύκλους των μυστικών υπηρεσιών ως «παράδεισος των κατασκόπων». Λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιαπωνία δεν διαθέτει καν εξωτερική υπηρεσία πληροφοριών (όπως η CIA ή η MI6), ενώ οι νόμοι της κατά της κρατικής κατασκοπείας παραμένουν εξαιρετικά αδύναμοι.

Όταν πρόσφατα η αστυνομία του Τόκιο εντόπισε έναν Ρώσο κατάσκοπο που προσποιούνταν τον Ουκρανό για να κλέψει εμπορικά μυστικά, αναγκάστηκε να ασκήσει δίωξη βάσει της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς δεν υπήρχε κατάλληλο νομικό πλαίσιο για κατασκοπεία.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο έχει στείλει δεκάδες επίσημες διπλωματικές επιστολές στο ιαπωνικό Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχοντας λίστες και φωτογραφίες από πλακέτες, πομπούς και ημιαγωγούς μεγάλων ιαπωνικών εταιρειών (όπως οι Panasonic, Toshiba και NEC) που βρέθηκαν σε συντρίμμια ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Οι εταιρείες δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις κυρώσεις, εξηγώντας ότι τα προϊόντα τους μεταπωλούνται παράνομα από τρίτους χωρίς τη γνώση τους.

Παρά τις προειδοποιήσεις από την Ουκρανία και τις δυτικές υπηρεσίες, η ιαπωνική κυβέρνηση αντιδρά με αργούς ρυθμούς. Η νέα Πρωθυπουργός, Σαναέ Τακάιτσι, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών ασφαλείας, όμως η ρωσική «20ή Διεύθυνση» συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από τη μύτη των αρχών, κρατώντας ζωντανή την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Με πληροφορίες από New York Times