NYT: Πώς ο αποκλεισμός του Ιράν από τον Τραμπ περιπλέκουν το ταξίδι του στην Κίνα

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών θαλάσσιων μεταφορών μέχρι να υποχωρήσει η Τεχεράνη στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, φαίνεται πως «σαμποτάρει εν μέρει» την επικείμενη επίσκεψή του στην Κίνα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του New York Times.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζεται, έχει απειλήσει να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ ακόμη και όταν ο ίδιος φτάσει στο Πεκίνο τις επόμενες εβδομάδες, μια εξέλιξη που περιπλέκει σημαντικά το επικείμενο ταξίδι του, το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί ως ένα βήμα προσέγγισης με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Η Ουάσιγκτον είχε αναβάλει την επίσκεψη κατά περίπου έξι εβδομάδες, με την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα είχε ήδη λήξει. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο μέτωπο διέψευσαν αυτές τις προσδοκίες.

Ντόναλντ Τραμπ: Η διαφωνία της Κίνας με τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, το Πεκίνο έχει καταστήσει σαφές, τόσο δημόσια όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, ότι επιθυμεί την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να έχει ζητήσει την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για την κανονική ναυσιπλοΐα, προς όφελος τόσο των χωρών της περιοχής όσο και της διεθνούς κοινότητας.

Αντίθετα, ο Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την πίεση προς την Τεχεράνη. «Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί το βασικό εργαλείο πίεσης προς το Ιράν.

Η στρατηγική αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι ένας σύντομος βομβαρδισμός θα οδηγούσε γρήγορα σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν δεν αλλάζει στάση

Αντί για αυτό, η σύγκρουση παρατείνεται, ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να διατηρεί σταθερή στάση, αρνούμενη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις που θα ικανοποιούσαν πλήρως τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν έχει επιβάλει τον δικό του περιορισμό στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, αποτρέποντας χώρες της περιοχής από το να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια τα Στενά.

Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι ο αποκλεισμός αποτελεί το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί της, με στόχο να αναγκάσει το Ιράν να απομακρύνει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «το πυρηνικό ζήτημα είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτή τη σύγκρουση», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Τραμπ έχει απορρίψει πρόσφατη πρόταση του Ιράν για επανέναρξη της ναυσιπλοΐας με αντάλλαγμα την αναβολή των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο ρόλος της Κίνας στον πόλεμο ΗΠΑ με Ιράν

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις πολιτικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές.

Το ενδεχόμενο παράτασης της στρατιωτικής εμπλοκής δημιουργεί επιπλέον πιέσεις στον Τραμπ, ο οποίος αντιμετωπίζει και θεσμικούς περιορισμούς, καθώς η προθεσμία για χρήση στρατιωτικής ισχύος χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου πλησιάζει στο τέλος της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Κίνας αναδεικνύεται καθοριστικός, επισημαίνει το δημοσίευμα των New York Times. Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, το Πεκίνο διαθέτει σημαντική επιρροή στην Τεχεράνη και θα μπορούσε να συμβάλει σε μια αποκλιμάκωση της έντασης.

Μάλιστα, Κινέζοι αξιωματούχοι φέρεται να διαδραμάτισαν ρόλο στην επίτευξη προσωρινής εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων νωρίτερα μέσα στον μήνα, πιέζοντας το Ιράν να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία.

Ωστόσο, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν οδηγηθεί ξανά σε αδιέξοδο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν το Πεκίνο θα επιδιώξει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο για μια πιο μόνιμη λύση.

Με πληροφορίες από New York Times