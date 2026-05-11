NYT: Πώς το Ισραήλ μετέτρεψε την Eurovision σε εργαλείο διεθνούς επιρροής

Η Eurovision υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο «απολιτίκ» τηλεοπτικά θεάματα στον κόσμο, μία γιορτή ποπ, κυρίως, μουσικής, σκηνικής παρουσίας και με αρκετούς ακολούθους, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο.

Όμως, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα των The New York Times, ο διαγωνισμός βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μιας έντονης πολιτικής και διπλωματικής σύγκρουσης γύρω από το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα.

Η έρευνα του αμερικάνικου μέσου ενημέρωσης για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετώπισε τον διαγωνισμό τραγουδιού ως εργαλείο «ήπιας ισχύος (soft power)», δηλαδή ως μέσο ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ σε μια περίοδο έντονης διεθνούς κριτικής.

Eurovision: Οι παρασκηνιακές επαφές του Ισραήλ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ισραηλινοί διπλωμάτες και κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησαν παρασκηνιακές επαφές με ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και κυβερνήσεις προκειμένου να αποτρέψουν προσπάθειες αποκλεισμού του Ισραήλ από τη Eurovision μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Η κρίση κορυφώθηκε μετά τη Eurovision του 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, όταν αρκετές χώρες αμφισβήτησαν ανοιχτά τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και κατηγόρησαν το Ισραήλ για οργανωμένη εκστρατεία επηρεασμού της τηλεψηφοφορίας (televoting).

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ εκπροσωπήθηκε τότε από τη Γιουβάλ Ραφαέλ και το τραγούδι «New Day Will Rise», κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη, καθώς η ισραηλινή συμμετοχή σημείωσε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις ακόμη και σε χώρες όπου οι δημοσκοπήσεις έδειχναν έντονα αρνητική στάση απέναντι στο Ισραήλ λόγω του πολέμου.

Eurovision: Πώς ενήργησε το Ισραήλ

Σύμφωνα με την έρευνα, το Ισραήλ είχε οργανώσει μεγάλη καμπάνια προώθησης υπέρ της συμμετοχής του, με διαφημίσεις στο YouTube, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκκλήσεις προς το κοινό να ψηφίζει έως και 20 φορές το ισραηλινό τραγούδι, κάτι που τότε επέτρεπαν οι κανονισμοί.

Μάλιστα, οι New York Times αναφέρουν ότι μέρος της χρηματοδότησης προήλθε από το γραφείο «hasbara» της κυβέρνησης Νετανιάχου, έναν όρο που χρησιμοποιείται για τις διεθνείς επικοινωνιακές και προπαγανδιστικές δράσεις του ισραηλινού κράτους στο εξωτερικό.

Η έρευνα υποστηρίζει ότι ήδη από το 2018 η ισραηλινή κυβέρνηση είχε αρχίσει να επενδύει σημαντικά ποσά στη Eurovision, θεωρώντας τον διαγωνισμό ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο προβολής της χώρας σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Το 2024, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που επικαλούνται οι Times, το Ισραήλ φέρεται να δαπάνησε περισσότερα από 800.000 δολάρια για διαφημίσεις και καμπάνιες που σχετίζονταν με τη Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η, τότε εκπρόσωπος του Ισραήλ, Έντεν Γκολάν, είχε επίσης κατακτήσει πολύ υψηλή θέση στην ψηφοφορία του κοινού, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα σε αρκετές ευρωπαϊκές δημόσιες τηλεοράσεις.

Eurovision: Αντιδράσεις από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς

Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από τη Σλοβενία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία ζήτησαν περισσότερη διαφάνεια γύρω από τα στοιχεία της ψηφοφορίας και εξέφρασαν ανησυχίες για το κατά πόσο οργανωμένες διαδικτυακές εκστρατείες μπορούν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και φιλοϊσραηλινές οργανώσεις σε διάφορες χώρες προωθούσαν συντονισμένα μηνύματα υπέρ της ισραηλινής συμμετοχής.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε δημοσιεύσει στα social media ανάρτηση με οδηγίες προς το κοινό να ψηφίσει πολλές φορές την ισραηλινή συμμετοχή. Παρότι δεν προέκυψαν στοιχεία για χρήση bots ή παράνομων μηχανισμών χειραγώγησης της ψηφοφορίας, αρκετοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς υποστήριξαν ότι ακόμη και μερικές εκατοντάδες οργανωμένες ψήφοι θα μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα σε μικρότερες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (European Broadcasting Union), που διοργανώνει τη Eurovision, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η EBU απέφυγε να δημοσιοποιήσει αναλυτικά δεδομένα της ψηφοφορίας και προσπάθησε να περιορίσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα. Ο διευθυντής της Eurovision Μάρτιν Γκριν παραδέχθηκε ότι οι ισραηλινές καμπάνιες ήταν «δυσανάλογες», υποστήριξε όμως ότι δεν επηρέασαν ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Times, αρκετές χώρες απείλησαν με αποχώρηση από τον διαγωνισμό εάν το Ισραήλ παρέμενε στη Eurovision χωρίς αλλαγές στους κανονισμούς. Η Ισλανδία και ακόμη τέσσερις χώρες αποφάσισαν τελικά να μποϊκοτάρουν τη Eurovision 2026, θεωρώντας ότι η EBU απέτυχε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους.

Eurovision: Τι αλλάζει φέτος στη Βιέννη

Το θέμα εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του θεσμού, με στελέχη της EBU να εκφράζουν φόβους ακόμη και για σοβαρές οικονομικές απώλειες λόγω αποχωρήσεων χωρών και χορηγών. Σε εσωτερικές συζητήσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάστηκαν ακόμη και σενάρια αποκλεισμού του Ισραήλ, ωστόσο τελικά κάτι τέτοιο δεν προχώρησε.

Αντί γι’ αυτό, η EBU προχώρησε σε αλλαγές στους κανονισμούς της ψηφοφορίας. Από τη Eurovision 2026 κάθε θεατής μπορεί πλέον να ψηφίζει έως και 10 φορές αντί για 20, ενώ απαγορεύονται οι άμεσες εκκλήσεις για μαζική ψήφο υπέρ συγκεκριμένης συμμετοχής.

Παρά τις αλλαγές, η ένταση παραμένει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακόμη και στη φετινή Eurovision στη Βιέννη υπήρξαν νέες διαμαρτυρίες για διαδικτυακές καμπάνιες υπέρ της ισραηλινής συμμετοχής του Νόαμ Μπετάν.

Η υπόθεση δείχνει πόσο δύσκολο είναι πλέον για τη Eurovision να διατηρήσει τον «απολιτίκ» χαρακτήρα της σε μια περίοδο έντονων διεθνών συγκρούσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Με πληροφορίες από New York Times