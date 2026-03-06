NYT: Πιθανό αμερικανικό πλήγμα έπληξε κατά λάθος το σχολείο στο Ιράν - Τουλάχιστον 175 νεκροί

Το χτύπημα στο δημοτικό σχολείο Shajarah Tayyebeh αποτελεί μέχρι στιγμής το πιο θανατηφόρο περιστατικό απωλειών αμάχων από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικές υγειονομικές αρχές και κρατικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 175 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και εκπαιδευτικοί.

Καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

Ιράν: Τι έδειξε η έρευνα των New York Times

Ωστόσο, ανάλυση του New York Times, βασισμένη σε δορυφορικές εικόνες, βίντεο που επαληθεύτηκαν γεωγραφικά και αναρτήσεις στα social media, δείχνει ότι το σχολείο χτυπήθηκε την ίδια στιγμή με μια σειρά ακριβών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) που βρίσκεται δίπλα.

Οι εικόνες από δορυφόρους της Planet Labs δείχνουν ότι τουλάχιστον έξι κτίρια της βάσης επλήγησαν με πλήγματα υψηλής ακρίβειας. Τέσσερα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σε δύο ακόμη διακρίνονται σημεία πρόσκρουσης στο κέντρο της οροφής, ένδειξη χρήσης κατευθυνόμενων όπλων.

Την ίδια στιγμή, το σχολικό κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ιράν: Καμία αντίδραση από ΗΠΑ

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ότι η επίθεση προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι το υπουργείο Άμυνας διερευνά το περιστατικό.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν παραδεχθεί ότι την ημέρα της επίθεσης αμερικανικά αεροσκάφη επιχειρούσαν στη νότια περιοχή του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπου βρίσκεται και η συγκεκριμένη βάση.

Αντίθετα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι δεν έχει γνώση ισραηλινής επιχείρησης στην περιοχή την ίδια χρονική στιγμή.

Αναλυτές που εξέτασαν τα στοιχεία εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι λάθος αναγνώριση στόχου. Ο ειδικός ασφάλειας Wes J. Bryant, πρώην σύμβουλος του Πενταγώνου για ζητήματα προστασίας αμάχων, σημείωσε ότι τα πλήγματα ήταν «απολύτως ακριβή», κάτι που υποδηλώνει ότι το σχολείο μπορεί να θεωρήθηκε λανθασμένα μέρος στρατιωτικής εγκατάστασης.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το κτίριο παλαιότερα ανήκε στη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης, όμως από το 2016 είχε απομονωθεί από το στρατιωτικό συγκρότημα και λειτουργούσε ως σχολείο.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο επισημαίνουν ότι σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υπάρχει υποχρέωση επιβεβαίωσης της φύσης ενός στόχου πριν από επίθεση, ώστε να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Η έρευνα των αμερικανικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το περιστατικό ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από New York Times