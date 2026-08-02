NYT: Οπτικά στοιχεία «δείχνουν» ότι οι ΗΠΑ έριξαν βόμβα 2.000 λιβρών σε σπίτι στο Ιράν, σκοτώνοντας τρία άτομα

Αξιοποιώντας βίντεο, φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και εκτιμήσεις ειδικών στα οπλικά συστήματα, ανάλυση των New York Times (NYT) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, χρησιμοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες βόμβες που διαθέτουν στο οπλικό τους σύστημα.

Κατά την περασμένη Πέμπτη, όπως σημειώνουν οι NYT, οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβα Mark-84 των 2.000 λιβρών μια οικογενειακή κατοικία στο νησί Κεσμ του Ιράν, σκοτώνοντας τρεις αμάχους, μεταξύ αυτών και ένα παιδί 2 ετών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στη συνοικία Τσαχ-Τανγκού της πόλης Κεσμ του Ιράν, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους η Ζάχρα Τζαφαρί, ο σύζυγός της Κεϊσάρ Τζαφαρί, οδηγός ταξί, και ο δίχρονος γιος τους Σίνα. Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

A New York Times visual investigation says the U.S. likely dropped a 2,000-pound Mark-84 bomb on a family home in Qeshm City, Iran, killing three civilians—a husband, wife, and their 2-year-old son—while two other children survived.



Based on videos, satellite imagery, crater… pic.twitter.com/1GMA1O3MUP — Clash Report (@clashreport) August 1, 2026

NYT: Πού βασίστηκε η έρευνα για το Ιράν

Η έρευνα της εφημερίδας βασίστηκε στον γεωντοπισμό, αξιοποιώντας βίντεο από το σημείο, στη σύγκριση δορυφορικών εικόνων πριν και μετά το χτύπημα, καθώς και στην εξέταση φωτογραφιών από θραύσματα πυρομαχικών.

Το μέγεθος του κρατήρα, που υπολογίζεται -σε διάμετρο- σε τουλάχιστον εννέα μέτρα, αλλά και τα μεταλλικά υπολείμματα που εμφανίζονται στις εικόνες, οδήγησαν δύο ανεξάρτητους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε βόμβα Mark-84 των 2.000 λιβρών, εξοπλισμένη με σύστημα καθοδήγησης JDAM, το οποίο μετατρέπει μια συμβατική βόμβα σε κατευθυνόμενο όπλο ακριβείας μέσω GPS.

Ο Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών του αμερικανικού στρατού και αναλυτής της Armament Research Services, δήλωσε στους New York Times ότι τόσο ο κρατήρας όσο και οι καταστροφές στα γύρω κτίρια είναι συμβατές με την έκρηξη μιας Mark-84.

Παράλληλα, ο Γάλλος ειδικός στα πυρομαχικά Φρεντερίκ Γκρα συμφώνησε ότι οι διαστάσεις του κρατήρα αντιστοιχούν σε βόμβα αυτής της κατηγορίας, εκτιμώντας ότι εξερράγη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που περιόρισε μέρος του ωστικού κύματος, καθώς το αμμώδες υπέδαφος απορρόφησε μέρος της έκρηξης και κατεύθυνε τη δύναμή της προς τα κάτω.

A New York Times investigation found the U.S. likely dropped a 2,000-pound Mark-84 bomb on a family home in Qeshm City, Iran, killing a husband, wife, and their 2-year-old son. Two other children survived.



Evidence from videos, satellite imagery, crater size, and bomb fragments… pic.twitter.com/QoFDHIv2Of — Comandante🎖️ (@commandante_) August 1, 2026

Ιράν: Καμία ένδειξη ύπαρξης στρατιωτικής εγκατάστασης στο σημείο

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης απεικονίζουν, σύμφωνα με τους δύο ειδικούς, τμήματα από την ουρά κιτ καθοδήγησης JDAM αμερικανικής κατασκευής. Ωστόσο, οι New York Times σημειώνουν ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα το ακριβές σημείο από το οποίο περισυνελέγησαν τα συγκεκριμένα θραύσματα.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι δεν εντόπισε καμία ένδειξη ύπαρξης στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στην κατοικία ούτε πληροφορίες για στρατιωτικές απώλειες στην περιοχή, κάτι που οι ιρανικές αρχές συνήθως ανακοινώνουν όταν υπάρχουν. Αντίθετα, το χτύπημα φαίνεται να σημειώθηκε μέσα σε κατοικημένη γειτονιά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε πολλά σπίτια.

Περίπου είκοσι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια και κατεστραμμένα οχήματα σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 μέτρων από το επίκεντρο της έκρηξης.

Την ίδια περίοδο καταστράφηκαν και δύο αποθήκες έξω από την πόλη, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης. Οι επιθέσεις αυτές συμπίπτουν χρονικά και γεωγραφικά με τις επιχειρήσεις που είχε ανακοινώσει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ως αντίποινα για προηγούμενες επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία.

Εκπρόσωπος της CENTCOM δήλωσε στους New York Times ότι ο αμερικανικός στρατός εξετάζει τις αναφορές περί θυμάτων μεταξύ των αμάχων, χωρίς όμως να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον στόχο της επιδρομής, το είδος του πυρομαχικού που χρησιμοποιήθηκε ή τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή απωλειών αμάχων.

«Γνωρίζουμε τις σχετικές αναφορές και τις εξετάζουμε. Ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί ποτέ αμάχους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της διοίκησης, λοχαγός Τιμ Χόκινς.

Τι είναι οι βόμβες Mark-84

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι βόμβες Mark-84 συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα συμβατικά όπλα του αμερικανικού οπλοστασίου και χρησιμοποιούνται συνήθως εναντίον μεγάλων κτιρίων, σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων ή άλλων στρατηγικών υποδομών. Ειδικοί εκτιμούν ότι η χρήση ενός τόσο μεγάλου πυρομαχικού μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Τομ Ντάνενμπαουμ, υπενθύμισε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο επιβάλλει στους εμπολέμους να σταθμίζουν τη στρατιωτική αναγκαιότητα κάθε επίθεσης σε σχέση με τον αναμενόμενο κίνδυνο για τους αμάχους.

«Η επιτιθέμενη δύναμη οφείλει να λαμβάνει κάθε εφικτό μέτρο για τον περιορισμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων, είτε στην επιλογή του οπλισμού είτε στον χρόνο της επίθεσης, ενώ όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν πρέπει να παρέχει αποτελεσματική προειδοποίηση», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η επιλογή μιας βόμβας 2.000 λιβρών σε τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι «πολύ δύσκολο να συμβιβαστεί» με αυτή την υποχρέωση.

Με πληροφορίες από New York Times