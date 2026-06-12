NYT: Οι ΗΠΑ αποσύρουν μαχητικά και πλοία που υποστηρίζουν το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Με αυτό τον τρόπο, επιταχύνεται η προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν την προστασία που παρέχουν στους Ευρωπαίους συμμάχους τους εδώ και οκτώ δεκαετίες.

Επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι NYT, αναφέρουν ότι με τη λήψη αυτής της απόφασης θα περιοριστεί η ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης.

Στα σχέδια των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15 και η απομάκρυνση και των οκτώ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που είχε ως τώρα διαθέσιμα στην Ευρώπη, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες.

New York Times: Οι περικοπές που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

Πιο αναλυτικά, οι προγραμματισμένες περικοπές περιλαμβάνουν:

Μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E από περίπου 150 σε 100

Μείωση των αεροσκαφών θαλάσσιας αναγνώρισης από 26 σε 15 και κατάργηση και των οκτώ αεροσκαφών ανεφοδιασμού που ήταν προηγουμένως διαθέσιμα στην Ευρώπη

Μετακίνηση ενός υποβρυχίου εκτόξευσης πυραύλων και ενός αεροπλανοφόρου, μαζί με αρκετά πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη που συμμετέχουν στις αποστολές του αεροπλανοφόρου

Μετακίνηση μιας από τις δύο ομάδες βομβαρδιστικών που είχαν προηγουμένως ανατεθεί για την άμυνα της Ευρώπης

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο και παρέπεμψε σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Διοίκησής του την περασμένη εβδομάδα, η οποία αναφερόταν γενικά στην πρόθεσή της να μειώσει τις δεσμεύσεις της στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από New York Times