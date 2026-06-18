NYT: Ο Τραμπ απαιτούσε την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Αντ’ αυτού, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκπληξη

Έχουν περάσει λιγότερες από 15 εβδομάδες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ, στο αποκορύφωμα της αυτοπεποίθησής του σχετικά με το πώς θα τελείωνε ο πόλεμος με το Ιράν, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

Όταν το κείμενο της συμφωνίας που προοριζόταν να οδηγήσει στη λήξη της σύγκρουσης δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα την Τετάρτη και διαβάστηκε παράγραφο προς παράγραφο, δεν έμοιαζε καθόλου με έγγραφο παράδοσης. Αντίθετα, οι Ιρανοί βγήκαν από την αντιπαράθεση με την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου όχι μόνο έχοντας επιβιώσει, αλλά έχοντας και πολλά να γιορτάσουν.

Αυτό ξεκινά με την επανάκτηση από την Τεχεράνη της δυνατότητας να αποκομίζει δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις πετρελαίου, γεγονός που ανακουφίζει την πίεση στο δοκιμαζόμενο καθεστώς, ενώ οι διαπραγματευτές ετοιμάζονται να αρχίσουν τις συζητήσεις για ένα πολύ πιο εκτενές και κρίσιμο έγγραφο: εκείνο που, σύμφωνα με όσα επέμεινε ο Τραμπ σε συνέντευξή του την Κυριακή, θα περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για τα επόμενα 15 ή 20 χρόνια.

Για έναν πρόεδρο που θεωρεί τη διαπραγματευτική ισχύ και την άσκηση πίεσης ως το σημαντικότερο εργαλείο του, αυτή η απόφαση αποτελεί ακόμη ένα μυστήριο του πολέμου.

Ωστόσο, η διατύπωση του «Μνημονίου Κατανόησης» υποδηλώνει επίσης ότι, με την πάροδο του χρόνου, το Ιράν ενδέχεται να διαπραγματευτεί κάποιον μόνιμο τρόπο άσκησης κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ότι οτιδήποτε διαφορετικό από την ελεύθερη διέλευση μέσω των στενών, όπως ήταν γνωστή στον κόσμο πριν από τον πόλεμο, ήταν «μη αποδεκτό» και «δεν μπορεί να συμβεί».

Και το μνημόνιο, που υπογράφηκε το βράδυ της Τετάρτης από τον πρόεδρο του Ιράν και τον Τραμπ, περιγράφει μια διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να αρχίσει να λαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια από περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν δεσμευμένα εδώ και χρόνια. Ο Τραμπ επιμένει ότι τα χρήματα θα αποδεσμευθούν μόνο ως αντάλλαγμα για «καλή συμπεριφορά». Ωστόσο, πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια παραχώρηση που είχε κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα πριν από 11 χρόνια και την οποία ο Τραμπ επικρίνει έντονα έκτοτε.

Όπως υπενθυμίζει ο Τραμπ στους δημοσιογράφους - συχνά με οργισμένο τρόπο - οι ΗΠΑ είχαν πράγματι πολλές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης: βύθισαν το όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ιρανικό ναυτικό, εξουδετέρωσαν τη μικρή αεροπορία του, κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της ιρανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και διέλυσαν ορισμένες πυραυλικές εγκαταστάσεις και κινητούς εκτοξευτές πυραύλων. Όμως αυτό δεν ήταν ο στόχος του Τραμπ. Όπως δήλωσε κατά την έναρξη της εκστρατείας, επιδίωκε την πλήρη καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν, την πτώση του καθεστώτος και, όπως άφησε αργότερα να εννοηθεί, τον αμερικανικό έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας.

«Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή»

Τις επόμενες ημέρες, οι λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας θα αναλυθούν εξονυχιστικά. Οι σκληροπυρηνικοί του κόμματος Τραμπ έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις. Το ίδιο και οι Ισραηλινοί, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις διαπραγματεύσεις και φοβούνται ότι ο κ. Τραμπ τους εξαναγκάζει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, κάτι που θα περιορίσει την ικανότητά τους να διαλύσουν την οργάνωση.

Οι ιστορικοί θα συζητούν για χρόνια τα διδάγματα μιας σύγκρουσης στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί και περισσότεροι από 3.000 Ιρανοί.

Όμως ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε ίσως την πιο ξεκάθαρη απάντηση στο γιατί χρειαζόταν να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο τόσο γρήγορα. Όπως είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, στο Hotel Royal στην πόλη Évian-les-Bains, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, δεν ήθελε να συγκριθεί με τον Χέρμπερτ Χούβερ.

«Ήταν πάντα εκείνος με τον οποίο δεν ήθελα να μοιάσω», είπε για τον 31ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία κατά τη χρηματιστηριακή κατάρρευση που οδήγησε στην Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση (1929). «Δεν ήθελα να δω μια οικονομική καταστροφή».

Αργότερα σημείωσε ότι, αν ο πόλεμος συνεχιζόταν, ο κόσμος θα άρχιζε να εξαντλεί τα αποθέματα πετρελαίου του.

Το κρυφό «όπλο» του Ιράν

Αυτός ο συνδυασμός - οικονομικό χάος και διαταραγμένες αγορές πετρελαίου - ήταν ακριβώς αυτό που οι Ιρανοί θεωρούσαν, από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, το ισχυρότερο όπλο τους. Υλοποίησαν αυτό το σχέδιο με ακρίβεια, κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ και καταστρέφοντας πετροχημικές εγκαταστάσεις, μονάδες αφαλάτωσης, ξενοδοχεία και αεροπορικές βάσεις σε όλη την περιοχή του Κόλπου. Και, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του προέδρου, αυτό λειτούργησε.

Αν αυτό ήταν η πρώτη φάση της ιρανικής στρατηγικής, η ιστορία υποδηλώνει ότι η δεύτερη φάση ίσως είναι η τακτική των καθυστερήσεων. Σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, οι Ιρανοί τελειοποίησαν την τέχνη του να διαφωνούν για κάθε παράγραφο, να θέτουν νέα εμπόδια στις επιθεωρήσεις ή να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της «πυρηνικής έρευνας» ώστε να περιλαμβάνει τη συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου. Σύμφωνα με πρώην Αμερικανούς διαπραγματευτές, λίγοι ήταν πιο επιδέξιοι σε αυτή τη διαδικασία από τον Αμπάς Αραγτσί, υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και βετεράνο παλαιότερων συνομιλιών.

Και ο Τραμπ, πρόθυμος να αφήσει πίσω του το ζήτημα, φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για μια μακρά και αργή διαδικασία. Την Τρίτη δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα η απομάκρυνση των πυρηνικών καυσίμων του Ιράν - τα οποία βρίσκονται πλέον θαμμένα κάτω από τα ερείπια των αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων του περασμένου έτους. Την Τετάρτη αναγνώρισε ότι οι συνομιλίες πιθανότατα θα διαρκέσουν περισσότερο από 60 ημέρες.

Είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν ο Τραμπ θα μπορέσει τελικά να ισχυριστεί ότι πέτυχε περισσότερα. Αν, στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, καταφέρει να πείσει τους Ιρανούς να μεταφέρουν τα αποθέματα πυρηνικών καυσίμων εκτός χώρας (όπως είχε πετύχει ο Ομπάμα το 2015) και να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα εμπλουτισμού για σχεδόν δύο δεκαετίες (κάτι που ο Ομπάμα δεν κατάφερε), τότε ίσως μπορέσει να μιλήσει για μια μακροπρόθεσμη νίκη.

Αν ο πόλεμος αποδειχθεί ότι αποσταθεροποίησε την ιρανική ηγεσία και προκάλεσε διαδηλώσεις και εξέγερση, όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ στην αρχή της σύγκρουσης, τότε θα μπορούσε επίσης να διεκδικήσει τα εύσημα.

Προς το παρόν, όμως, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. Αντί να αποδυναμώσει την ηγεσία, ο Τραμπ φαίνεται να έχει ενισχύσει τη νέα εξουσία, η οποία φέρεται να καθοδηγείται από τον νέο ανώτατο ηγέτη, τον τραυματισμένο και εκτός δημόσιας θέας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στο πρώτο πλήγμα του πολέμου.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, που επιβλέπουν εδώ και χρόνια το πυρηνικό πρόγραμμα, φαίνεται να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο, αν και ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος υποστήριξε πριν από λίγες ημέρες ότι, επιτυγχάνοντας την ειρήνη, ο Τραμπ αναγκάζει πλέον αυτή την ελίτ στρατιωτική δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της διακυβέρνησης.

Με πληροφορίες από The New York Times