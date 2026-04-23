NYT: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εύκολα ο χειρότερος πρόεδρος στην αμερικάνικη ιστορία»

Με τίτλο «Εύκολα, ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ», ο αρθρογράφος των New York Times, Thomas B. Edsall, στέκεται στο «αντίκτυπο» του Ντόναλντ Τραμπ σε εγχώριες και διεθνείς υποθέσεις, με πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική, τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανάλυση για τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, η επίδραση της πολιτικής του δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες αποφάσεις, αλλά αγγίζει θεσμούς, όπως την επιστημονική έρευνα, την περιβαλλοντική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, δημιουργώντας ένα ευρύ και δύσκολα αναστρέψιμο αποτύπωμα.

Ντόναλντ Τραμπ: Η αιφνίδια διακοπή χρηματοδότησης κλινικών δοκιμών

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο γνώμης των New York Times, αφορά την αιφνίδια διακοπή χρηματοδότησης κλινικών δοκιμών. Σε μία περίπτωση, ασθενής με προχωρημένο καρκίνο έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε πειραματική θεραπεία, καθώς το πρόγραμμα ακυρώθηκε, και τελικά κατέληξε.

Η κριτική επεκτείνεται και σε ευρύτερες πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Μελέτη που επικαλείται το άρθρο εκτιμά ότι οι περικοπές στη διεθνή βοήθεια των ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκατομμύρια επιπλέον θανάτους τα επόμενα χρόνια, κυρίως σε ευάλωτες χώρες.

Παράλληλα, εκατοντάδες κλινικές δοκιμές φέρεται να έχουν διακοπεί μέσα στο 2025 λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες ασθενείς.

Ντόναλντ Τραμπ: Η πολιτική του στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών κανονισμών. Σύμφωνα με το άρθρο, η χαλάρωση δεκάδων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του αέρα και του νερού ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Την ίδια στιγμή, η στάση της αμερικάνικης κυβέρνησης, με χαρακτηριστική αυτή του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, απέναντι στα εμβόλια και την επιστήμη θεωρείται ότι ενίσχυσε τη δυσπιστία, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης νέων επιδημιών.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η ανάλυση επισημαίνει ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους έχουν επιδεινωθεί.

Απειλές αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, εμπορικοί δασμοί και συνεχείς δημόσιες επικρίσεις προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει το κλίμα δυσπιστίας. Δημοσκοπήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών βλέπει πλέον τις ΗΠΑ περισσότερο ως απειλή παρά ως σύμμαχο.

Το άρθρο αναφέρεται και σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, όπως η απονομή χάριτος σε καταδικασμένους για οικονομικά εγκλήματα, που στέρησε από τα θύματα δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις.

Παράλληλα, η αποδυνάμωση της ομοσπονδιακής διοίκησης και η αποχώρηση έμπειρων στελεχών εκτιμάται ότι θα επηρεάσει για χρόνια τη λειτουργία του κράτους.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι «άγραφοι κανόνες» της δημοκρατίας που δεν τηρεί

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διάβρωση των άγραφων κανόνων που διέπουν τη δημοκρατική λειτουργία. Πανεπιστημιακοί που επικαλείται το άρθρο υποστηρίζουν ότι η περίοδος Τραμπ έδειξε πως τέτοιοι κανόνες μπορούν να παραβιαστούν χωρίς ουσιαστικό πολιτικό κόστος.

Αυτό, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον, καθώς ενδέχεται να ενθαρρύνει παρόμοιες πρακτικές και από επόμενους ηγέτες.

Παρά την έντονη κριτική, αρκετοί αναλυτές συμφωνούν ότι η προεδρία Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά επιδραστική. Ωστόσο, η επιρροή αυτή αξιολογείται κυρίως ως αρνητική. Ορισμένοι τον κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο «σημαντικούς» προέδρους, όχι λόγω επιτυχιών, αλλά λόγω της έκτασης των αλλαγών που προκάλεσε, κυρίως στην αποδόμηση θεσμών και πρακτικών.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι οι συνέπειες της προεδρίας Τραμπ δεν θα εξαφανιστούν εύκολα. Ακόμη και αν υπάρξουν πολιτικές ανατροπές, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στους συμμάχους και στη δημοκρατική διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο.

Με πληροφορίες από New York Times