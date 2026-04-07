NYT: Ο Έπσταϊν στο Παρίσι - Το δίκτυο γνωριμιών και το «παιχνίδι» πρόσβασης στην ελίτ

Στις τελευταίες ημέρες της ελευθερίας του, στο Παρίσι όπου διέθετε δεύτερη κατοικία, ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν έμοιαζε με άνθρωπο που φοβόταν μια επερχόμενη νομική αναμέτρηση.

Το πρόγραμμά του περιλάμβανε συναντήσεις με αρχιτέκτονες και διακοσμητές, δείπνο με Νορβηγούς διπλωμάτες και επαφές με έναν ρωσογαλλικής καταγωγής μαθηματικό και έναν πρώην αξιωματούχο από το Κουβέιτ.

Ήταν ένα ακόμη ταξίδι στο Παρίσι, από τα πολλά που πραγματοποιούσε σχεδόν κάθε δύο μήνες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι επισκέψεις του συνδύαζαν έντονη δικτύωση, αναζήτηση ακινήτων και, σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσαν Γάλλοι εισαγγελείς, συστηματική σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν στο Παρίσι: Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο του

Το μοτίβο του, για τα δεδομένα, ήταν επαναλαμβανόμενο. Από το Μανχάταν μέχρι το Παλμ Μπιτς, ο Έπσταϊν εντόπιζε ανθρώπους με ισχυρές διασυνδέσεις που μπορούσαν να τον φέρουν σε επαφή με πρόσωπα επιρροής. Στη συνέχεια καλλιεργούσε αυτές τις σχέσεις, δημιουργώντας μια επίφαση κοινωνικής αποδοχής γύρω από τη σκοτεινή του δραστηριότητα.

Νεαρές γυναίκες, ορισμένες από τις οποίες φέρεται να στρατολογήθηκαν από τον Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, επισκέπτονταν τακτικά το πολυτελές διαμέρισμά του στο Παρίσι. Ο χρηματιστής συνελήφθη τελικά στις 6 Ιουλίου 2019 για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης, μετά από πτήση με το ιδιωτικό του αεροσκάφος από το Παρίσι προς το Νιου Τζέρσεϊ.

Περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσφέρουν για πρώτη φορά μια εσωτερική εικόνα της παρουσίας του στο Παρίσι. Περιγράφουν έναν κοινωνικά φιλόδοξο «απόδημο», που επιδίωκε να ενταχθεί στην υψηλή κοινωνία της Γαλλίας, χωρίς να έχει -πάντα- επιτυχία.

Το διαμέρισμά του στη Λεωφόρο Φος, έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους της πόλης, λειτουργούσε ως πολυτελές σαλόνι και ταυτόχρονα ως προσωπική κατοικία για περιστασιακή διαμονή. Σε email του 2011 προς τον Νορβηγό διπλωμάτη Terje Rod-Larsen, με τον οποίο διατηρούσε στενή σχέση, έγραφε: «Το Παρίσι είναι υπέροχο… δεν υπήρχε κάποιος εδώ που πίστευες ότι πρέπει να γνωρίσω;».

Τζέφρι Έπσταϊν και Παρίσι: Η αναφορά στον Σαρκοζί

Η απάντηση περιλάμβανε το όνομα του Olivier Colom, τον οποίο χαρακτήριζε «στενό σύμβουλο του Sarko», δηλαδή του τότε προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Ο Colom εξελίχθηκε σε μία από τις βασικές επαφές του Επστάιν.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία τους, που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, καλύπτουν θέματα από τη διεθνή οικονομία μέχρι γυναίκες, με τον Έπσταϊν να επιδιώκει επανειλημμένα μια συνάντηση με τον Σαρκοζί. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρώην προέδρου, δεν υπήρξε ποτέ προσωπική σχέση ή πρόσκληση.

Η επιδίωξη πρόσβασης στην εξουσία ήταν αμφίδρομη. Το 2013, ο Colom ζήτησε από τον Αμερικανό χρηματιστή να οργανώσει μια «διακριτική» συνάντηση μεταξύ του Σαρκοζί και της Χίλαρι Κλίντον στη Νέα Υόρκη. Η ίδια δήλωσε αργότερα ότι δεν γνώριζε τίποτα για τέτοια προσπάθεια.

Παράλληλα, ο Έπσταϊν επένδυε σε ακίνητα υψηλού κύρους στη Γαλλία. Εξέτασε την αγορά του Σατώ ντε Γκερμάντ, ενώ έκανε προσφορά για το Hôtel Lambert στο Παρίσι, με σκοπό, όπως έλεγε, να το μετατρέψει σε ινστιτούτο μαθηματικών. Τελικά, το ακίνητο που διατήρησε ήταν το διαμέρισμα στη Λεώφορο Φος, το οποίο κατείχε από το 2001 έως τον θάνατό του το 2019, που χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

Ο Έπσταϊν δεν κατάφερε να προσαρμοστεί ποτέ στο Παρίσι

Το ακίνητο, περίπου 7.400 τετραγωνικών ποδιών, περιλάμβανε πολυτελείς χώρους, γυμναστήριο και δωμάτιο μασάζ, ενώ ανακαινίστηκε το 2015 με κόστος άνω του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ από τον διακοσμητή Alberto Pinto.

Παρά τις προσπάθειές του, ο Έπσταϊν δεν κατάφερε να ενσωματωθεί πλήρως στην πολιτική ελίτ της Γαλλίας. Η πιο σταθερή του σχέση ήταν με τον Τζακ Λανγκ, πρώην υπουργό Πολιτισμού. Οι δυο τους συναντιούνταν συχνά σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ ο χρηματιστής προσφέρθηκε να καλύψει έξοδα ταξιδιών.

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν σήμερα τον Λανγκ και την κόρη του για πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, με τον δικηγόρο τους να αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Μέχρι και πέντε μήνες πριν τον θάνατό του, ο Έπσταϊν συνέχιζε να εμφανίζεται σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ. Σε μία από αυτές, για την επέτειο της πυραμίδας του Λούβρου, έστειλε μήνυμα στον Στιβ Μπάνον γράφοντας ότι βρίσκεται «με όλη την κυβέρνηση» και «τους υπουργούς της ελίτ».

Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός ανθρώπου που χρησιμοποιούσε τον πλούτο, τις γνωριμίες και την κοινωνική του στρατηγική για να αποκτήσει πρόσβαση σε κλειστούς κύκλους εξουσίας, επαναλαμβάνοντας το ίδιο μοτίβο σε κάθε πόλη όπου δραστηριοποιούνταν.

Με πληροφορίες από New York Times