NYT: Η κυβέρνηση Τραμπ θα στέλνει στην Κένυα Αμερικανούς που εκτέθηκαν στον Έμπολα

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να στέλνει στην Κένυα Αμερικανούς πολίτες που έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα, αντί να τους επαναπατρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες για παρακολούθηση και θεραπεία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται πηγές με γνώση του σχεδιασμού.

Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, οι οποίες μετέφεραν πολίτες και υγειονομικούς πίσω στις ΗΠΑ για νοσηλεία σε εξειδικευμένες μονάδες υψηλής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αμερικανική κυβέρνηση οργανώνει εγκατάσταση στην Κένυα όπου Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να παραμένουν σε καραντίνα ή να λαμβάνουν θεραπεία εφόσον θεωρηθούν υψηλού κινδύνου για εμφάνιση Έμπολα.

Στο σχέδιο συμμετέχουν τα υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και Υγείας των ΗΠΑ, ενώ δεκάδες στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Υγείας εκπαιδεύονται ήδη για αποστολή στην περιοχή.

Αρχικά υπήρχε πρόβλεψη μεταφοράς όσων εμφάνιζαν συμπτώματα σε νοσοκομεία της Ευρώπης, όμως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κυβέρνηση εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο η θεραπεία να παρέχεται απευθείας στην Κένυα.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε το δημοσίευμα.

Αντιδράσεις από ειδικούς δημόσιας υγείας

Ειδικοί στον τομέα της δημόσιας υγείας εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο.

Ο Tom Inglesby από το Johns Hopkins Center for Health Security δήλωσε ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ασθενών με Έμπολα είναι σημαντικά υψηλότερες σε εξειδικευμένες μονάδες που λειτουργούν στις ΗΠΑ.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε και ο Craig Spencer από το Brown University, ο οποίος είχε νοσήσει από Έμπολα το 2014 μετά από αποστολή στη Γουινέα.

Όπως είπε, είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Κένυα ένα σύστημα αντίστοιχο με τις εξειδικευμένες μονάδες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ.

Το δημοσίευμα έρχεται ενώ η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιδεινώνεται με ταχύ ρυθμό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 1.000 μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι θάνατοι έχουν ήδη ξεπεράσει τους 200.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από New York Times