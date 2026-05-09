NYT: H Ρωσία στέλνει μέσω Κασπίας Θάλασσας εξαρτήματα για drones στο Ιράν

Η Κασπία Θάλασσα, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα σώματα στον κόσμο, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία, καθώς εξελίσσεται σε βασική εμπορική και στρατιωτική δίοδο ανάμεσα σε Ρωσία και Ιράν.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ρωσία χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη διαδρομή, για να μεταφέρει στo Ιράν εξαρτήματα για drones, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές της δυνατότητες μετά τις απώλειες σε πρόσφατες συγκρούσεις.

Η χρήση της Κασπίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αποτελεί μια «αθέατη» οδό μεταφορών που δεν ελέγχεται από τη Δύση.

Πλοία που κινούνται μεταξύ ρωσικών και ιρανικών λιμανιών συχνά απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους, δυσκολεύοντας την παρακολούθηση των ροών και ενισχύοντας τις δυνατότητες παράκαμψης των κυρώσεων.





Η Κασπία Θάλασσα ως νέα στρατηγική δίοδος Ρωσίας-Ιράν

Η διαδρομή δεν εξυπηρετεί μόνο εμπορικές ανάγκες αλλά και στρατιωτικές μεταφορές, με τις ΗΠΑ να εκτιμούν ότι η Ρωσία προμηθεύει το Ιράν με εξαρτήματα για drones.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική σύμπλευση των δύο χωρών, οι οποίες ανταλλάσσουν τεχνολογία και εμπειρία στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει περιορίσει την εξάρτησή της από ιρανικά drones, καθώς έχει αναπτύξει εγχώρια παραγωγή, ωστόσο η αμυντική συνεργασία συνεχίζεται. Αυτό συμβάλλει στη σταδιακή αναβάθμιση των ιρανικών δυνατοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα των επιθετικών drones.

Ρωσία και Ιράν επιχειρούν εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν έναν ευρύτερο εμπορικό διάδρομο που θα συνδέει τη Βαλτική με τον Ινδικό Ωκεανό, αν και το σχέδιο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκτέλεστο.

Οι πολεμικές συγκρούσεις και οι οικονομικές πιέσεις έχουν δυσκολέψει την υλοποίησή του, όμως η Κασπία παραμένει βασικό τμήμα αυτής της στρατηγικής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η περιοχή λειτουργεί ως κρίσιμος κόμβος παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων και μεταφοράς στρατιωτικού υλικού. Η αυξανόμενη σημασία της έχει πλέον τραβήξει την προσοχή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, που τη θεωρούν ένα από τα πιο δύσκολα ελεγχόμενα σημεία του ευρύτερου γεωπολιτικού χάρτη.

Με πληροφορίες από New York Times