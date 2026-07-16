NYT: Εταιρεία από τη Νότια Κορέα που βρίσκεται στο επίκεντρο εμπορικής έρευνας κατέβαλε 2 εκατ. δολάρια στον Τραμπ

Η μητρική εταιρεία ενός νοτιοκορεατικού ομίλου αλουμινίου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αμερικανική εμπορική έρευνα, κατέβαλε το 2025 ποσό 2 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία συμμετοχών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα των New York Times.

Η πληρωμή έγινε από την Base Group και αποκαλύφθηκε στην ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ, η οποία δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Στο έγγραφο η καταβολή περιγράφεται ως «μη επιστρεπτέο τέλος ανάπτυξης» στο πλαίσιο μιας «επιστολής πρόθεσης», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

President Trump’s holding company took a $2 million payment last year from a top investor in a South Korean aluminum firm as the company was fighting a trade case before Trump’s Commerce Department, raising new conflict-of-interest questions. https://t.co/fuiHQMxfSe — The Washington Post (@washingtonpost) July 15, 2026

Οι πρώτες αντιδράσεις από Τραμπ και της εταιρείας από τη Νότια Κορέα

Σε δηλώσεις τους στους New York Times, τόσο η εταιρεία όσο και ο Όμιλος Τραμπ ανέφεραν ότι τα χρήματα αφορούν ένα νέο έργο ανάπτυξης γηπέδου γκολφ στη Νότια Κορέα, το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Αξίζει να ειπωθεί πως η Base Group διατηρεί σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Θυγατρική της εισάγει αποκλειστικά στη Νότια Κορέα κρασιά με το εμπορικό σήμα Trump, ενώ ο Έρικ Τραμπ έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τα γραφεία της εταιρείας στη Σεούλ. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, στελέχη της εταιρείας και ο γιος του Αμερικανού προέδρου συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης του εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας.

Την ίδια περίοδο, η Korea Aluminium, εταιρεία που συνδέεται με την Base Group, είχε περιορίσει τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, μετά το πόρισμα του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου ότι ορισμένες νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις παρέκαμπταν δασμούς που είχαν επιβληθεί σε κινεζικό αλουμίνιο.

New reporting reveals Trump's private company was paid $2,000,000 by a South Korean aluminum company that faced investigation by the Commerce Department. pic.twitter.com/zBvLEATYPf — Headquarters (@HQNewsNow) July 14, 2026

Δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν παρέμβαση Τραμπ

Οι New York Times σημειώνουν ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να δείχνουν πως ο Τραμπ ή μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν υπέρ της εταιρείας στις αμερικανικές αρχές. Η Base Group απορρίπτει επίσης τις κατηγορίες περί παραβίασης των εμπορικών κανόνων των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος του Trump Organization, Άλαν Γκάρτεν, δήλωσε ότι η πληρωμή δεν συνδέεται με τη συγκεκριμένη εμπορική διαμάχη.

«Δραστηριοποιούμαστε εδώ και δεκαετίες στους τομείς του γκολφ, της φιλοξενίας και των ακινήτων και έχουμε συνάψει συμφωνίες με αμέτρητες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή είχε άλλο κίνητρο πέρα από νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι απολύτως ψευδής», ανέφερε.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε καμία εμπλοκή στην εμπορική υπόθεση.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και το μόνο συμφέρον που καθοδηγεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ είναι το συμφέρον του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι.

Σύμφωνα με την έρευνα των New York Times, η πληρωμή των 2 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί μέρος τουλάχιστον 125 εκατομμυρίων δολαρίων που εισέπραξε η εταιρεία συμμετοχών του Τραμπ το 2025 από ξένες επιχειρήσεις σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ινδία, η Ιρλανδία, το Ομάν, οι Φιλιππίνες, το Κατάρ, η Ρουμανία, η Σαουδική Αραβία, η Νότια Κορέα, η Τουρκία, το Βιετνάμ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι, παρότι τα ποσά αυτά είναι πολύ μικρότερα από τα περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια που απέφερε στον Τραμπ η δραστηριότητά του στα κρυπτονομίσματα την ίδια χρονιά, ιστορικοί και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν πρωτοφανές για έναν εν ενεργεία πρόεδρο να διατηρεί τόσο εκτεταμένους οικονομικούς δεσμούς με ξένες επιχειρήσεις, των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να επηρεάζονται άμεσα από τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ συνήθιζαν να απομακρύνονται από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει έστω και την εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ στην περίπτωση του Τραμπ το ζήτημα παραμένει αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης.

Με πληροφορίες από New York Times

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