NYT: Ανάλυση έδειξε πως νέο όπλο των ΗΠΑ χτύπησε σχολείο στο Ιράν - Στους 21 οι νεκροί

Ανάλυση των The New York Times και ειδικών στα οπλικά συστήματα, «έδειξε» πως οι ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια επίθεσής τους σε κλειστό γυμναστήριο και σχολείο στο νότιο Ιράν όπου έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι, φέρεται να χρησιμοποιήσαν ένα νέο και μη δοκιμασμένο, σε πραγματικές συνθήκες μάχης, όπλο.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση στην πόλη Λαμέρντ. Τοπικοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα, ανέφεραν ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.

Την ίδια ημέρα, πύραυλος τύπου Tomahawk έπληξε σχολείο σε άλλη περιοχή της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο 175 ανθρώπων.

Ιράν: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πύραυλο νέας γενιάς

Στην περίπτωση της Λαμέρντ, η έρευνα δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκε ο βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς Precision Strike Missile (PrSM), ένα νέο οπλικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Lockheed Martin. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί να εκρήγνυται στον αέρα, διασπείροντας μεταλλικά θραύσματα (βολφραμίου) σε μεγάλη ακτίνα, με στόχο την εξόντωση προσωπικού και την καταστροφή μη θωρακισμένων στόχων.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από τους δημοσιογράφους δείχνουν το όπλο προτού εκραγεί στον αέρα κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ εικόνες από το σημείο καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές με χαρακτηριστικά σημάδια από θραύσματα.

Η αθλητική αίθουσα και το σχολείο φαίνεται να λειτουργούσαν ως πολιτικές εγκαταστάσεις, χωρίς σαφή σύνδεση με τη γειτονική βάση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ιράν: Ερωτήματα για τη χρήση του όπλου από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ, την ώρα της επίθεσης στην αίθουσα προπονούνταν γυναικεία ομάδα βόλεϊ, ενώ εικόνες από τα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν συστηματικά από παιδιά. Υλικό από το σημείο καταγράφει κατεστραμμένες αίθουσες, σπασμένα παράθυρα, ίχνη φωτιάς και αίματος.

Το PrSM ολοκλήρωσε δοκιμές πρωτοτύπου μόλις το 2025, ενώ λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν το πλήγμα σε πολιτικούς στόχους ήταν σκόπιμο, αποτέλεσμα αστοχίας ή λανθασμένης επιλογής στόχου.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την επιχειρησιακή χρήση αυτού του συστήματος», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα πυρηνικής μη διάδοσης Jeffrey Lewis, επισημαίνοντας ότι τα χαρακτηριστικά της έκρηξης και των ζημιών ταιριάζουν με τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία του πυραύλου.

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι εξετάζουν τις αναφορές, υπογραμμίζοντας ότι δεν στοχοποιούν αμάχους.

Ιράν: Μέρος ευρύτερων επιθέσεων

Οι επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ, με Αμερικανούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν ότι τις πρώτες ημέρες του πολέμου οι ΗΠΑ επιχειρούσαν κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι χτυπήθηκε και τρίτη τοποθεσία στην ίδια περιοχή, πιθανώς πολιτιστικό κέντρο, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Με πληροφορίες από New York Times