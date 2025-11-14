Νυχτερινή φωτιά «χτύπησε» έκθεση Tesla στη Γαλλία – Πιθανός εμπρησμός

Στη Νότια Γαλλία, 24 ηλεκτρικά αυτοκίνητα Tesla καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου σε εκθεσιακό χώρο της εταιρείας στην περιοχή Pennes-Mirabeau, λίγο έξω από τη Μασσαλία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 το πρωί, σε σημείο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα πολλά οχήματα προς επίδειξη. Περίπου 50 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να περιορίσουν τις φλόγες, αποτρέποντας την εξάπλωσή τους στο κτίριο της έκθεσης και σε γειτονικούς χώρους στάθμευσης. Παρά την άμεση κινητοποίηση, 24 αυτοκίνητα υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό το 2025. Στις αρχές του χρόνου, μια ακόμη φωτιά σε έκθεση της Tesla στην Τουλούζη είχε καταστρέψει περίπου δώδεκα οχήματα, σε μια περίοδο που η εταιρεία δεχόταν έντονη κριτική και αντιδράσεις στη Γαλλία. Το περιστατικό αυτό ενισχύει τώρα τα ερωτήματα για το αν πρόκειται για στοχευμένες ενέργειες.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο όπου η Tesla αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι πωλήσεις της έχουν υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι δημόσιες αντιδράσεις απέναντι στον Έλον Μασκ γίνονται ολοένα και συχνότερες.

Παρ’ όλα αυτά, η Γαλλία αποτελεί εξαίρεση στην ευρωπαϊκή εικόνα. Τα νέα κρατικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση της εταιρείας στη χώρα και την έχουν βοηθήσει να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στην τοπική αγορά.

Με πληροφορίες από Euronews