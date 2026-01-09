Νύχτα ταραχών στo Ιράν: Μεγάλες αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις - Ζητούν να επιστρέψει ο Ρεζά Παχλαβί

Τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες, για μια ακόμη ημέρα, στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις στο Ιράν.

Πλήθος διαδηλωτών κατέκλυσε χθες μια μεγάλη οδική αρτηρία της βορειοδυτικής Τεχεράνης, κατά τη δωδέκατη ημέρα ενός κινήματος διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης της εξουσίας στο Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη γνησιότητα των οποίων επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις εικόνες αυτές διακρίνονται πολλοί διαδηλωτές πεζοί και άλλοι που κορνάρουν μέσα από αυτοκίνητα να έχουν καταλάβει ένα μέρος της λεωφόρου Αγιατολάχ Κασανί. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός Ιράν, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν επίσης εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, στον βορρά, και η ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά.

Στα πλάνα, όπως αναφέρει το BBC, ακούγονται διαδηλωτές να ζητούν την ανατροπή του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και την επιστροφή του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του εκλιπόντος πρώην σάχη, ο οποίος είχε προτρέψει τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους.

Ήταν η 12η συνεχόμενη ημέρα αναταραχών που πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και εξαπλώθηκαν σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το βράδυ της Πέμπτης, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το BBC Persian έδειχναν ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών να κινείται κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου στη Μασάντ, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Ακούγονταν συνθήματα όπως «Ζήτω ο σάχης» και «Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλαβί θα επιστρέψει». Και σε κάποιο σημείο, αρκετοί άνδρες φαίνονται να σκαρφαλώνουν σε κολώνα σε μια διάβαση και να αφαιρούν αυτό που φαίνεται να είναι κάμερες παρακολούθησης που είναι συνδεδεμένες σε αυτήν.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειχνε ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών να περπατάει κατά μήκος ενός μεγάλου δρόμου στην ανατολική Τεχεράνη.

Σε βίντεο που στάλθηκαν στο BBC Persian από το βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας, ακούγεται ένα άλλο μεγάλο πλήθος να φωνάζει «Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλαβί θα επιστρέψει». Αλλού στο βορρά, διαδηλωτές βιντεοσκοπήθηκαν να φωνάζουν «Ατιμία» και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» μετά από μια σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Άλλα βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα»- μια αναφορά στον Χαμενεΐ- στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, «Ζήτω ο σάχης» στη βόρεια πόλη Μπαμπόλ και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ.

Στη δυτική πόλη Ντέζφουλ, βίντεο που στάλθηκαν στο BBC Persian έδειχναν ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών και επίσης προσωπικό ασφαλείας να φαίνεται να ανοίγει πυρ από μια κεντρική πλατεία.

Ιράν: Το κάλεσμα του Ρεζά Παχλαβί

Οι βραδινές διαμαρτυρίες ήρθαν λίγο αφότου ο Ρεζά Παχλαβί, του οποίου ο πατέρας ανετράπη από την Ισλαμική επανάσταση του 1979 και ζει στην Ουάσινγκτον, είχε καλέσει τους Ιρανούς να «βγουν στους δρόμους και, ως ενιαίο μέτωπο, να φωνάξουν τα αιτήματά τους», όπως εξηγεί το BBC.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Παχλαβί είπε ότι «εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους απόψε», περιγράφοντας τους διαδηλωτές ως «θαρραλέους συμπατριώτες» του. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που έθεσε το «καθεστώς υπόλογο» και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να κάνουν το ίδιο.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν την κλίμακα των αναταραχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνήθηκαν ότι οι διαμαρτυρίες είχαν πραγματοποιηθεί εντελώς, δημοσιεύοντας βίντεο με άδειους δρόμους.

Ιράν: Σε κατάσταση «πανεθνικής διακοπής του διαδικτύου»

Το Ιράν αντιμετώπισε χθες «μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», όπως έγινε γνωστό από τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks, βασιζόμενη σε «δεδομένα σε πραγματικό χρόνο».

«Αυτό το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν σχεδόν δύο εβδομάδες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».

Ιράν: «Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί» από την έναρξη των διαδηλώσεων

Οι πληροφορίες για τους νεκρούς από τις διαδηλώσεις είναι συγκεχυμένες.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRANA) ανέφερε ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές- πέντε από αυτούς παιδιά- και οκτώ μέλη προσωπικού ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, και ότι 2.270 άλλοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί, από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το νορβηγικό παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν (IHR - Iran Human Rights) ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε τους θανάτους και τις ταυτότητες 22 ατόμων, ενώ οι ιρανικές αρχές ανέφεραν τους θανάτους έξι μελών προσωπικού ασφαλείας.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η Τετάρτη 7 Ιανουαρίου ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).