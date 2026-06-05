Nuclear Family Month αντί για Pride: η νέα συντηρητική μόδα στις ΗΠΑ

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος με το Pride. Στις ΗΠΑ, όμως, μια νέα συντηρητική μόδα προσπαθεί να τον ξαναβαφτίσει.

Σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες που κυβερνώνται από Ρεπουμπλικανούς, ο Ιούνιος δεν παρουσιάζεται απλώς ως Pride Month, αλλά και ως Nuclear Family Month, Strong Families Month ή Fidelity Month. Με άλλα λόγια, η αμερικανική δεξιά δεν αρκείται πια στο να καταγγέλλει το Pride. Προσπαθεί να φτιάξει τον δικό της Ιούνιο.

Στο Τενεσί και στην Ιντιάνα, ο μήνας ανακηρύχθηκε Nuclear Family Month, με διακηρύξεις που περιγράφουν την οικογένεια ως ένωση «ενός συζύγου, μίας συζύγου» και των παιδιών τους, βιολογικών, υιοθετημένων ή υπό αναδοχή. Στην Αλαμπάμα, η κυβερνήτρια Κέι Άιβι ανακήρυξε τον Ιούνιο Strong Families Month, δίνοντας έμφαση στα σπίτια που καθοδηγούνται από «πατέρα και μητέρα». Στη Γιούτα και στο Άρκανσο, οι κυβερνήτες Σπένσερ Κοξ και Σάρα Χάκαμπι Σάντερς επέλεξαν το Fidelity Month, μιλώντας για πίστη στον Θεό, στην οικογένεια, στην κοινότητα και στη χώρα.

Η επίσημη ανακοίνωση της κυβερνήτριας της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, με την οποία ο Ιούνιος ανακηρύχθηκε Strong Families Month, σε μια από τις νέες συντηρητικές απαντήσεις στο Pride Month. PHOTO CREDIT

Καμία από αυτές τις διακηρύξεις δεν απαγορεύει το Pride. Δεν ακυρώνει παρελάσεις, δεν αλλάζει το ημερολόγιο, δεν εξαφανίζει τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Αυτό όμως δεν τις κάνει αθώες. Η λειτουργία τους είναι συμβολική και ακριβώς γι’ αυτό πολιτική: να στείλουν μήνυμα ότι, απέναντι στην ορατότητα των queer οικογενειών, υπάρχει μία «σωστή» οικογένεια που αξίζει να τιμάται δημόσια.

Το πιο αποκαλυπτικό είναι ότι ορισμένα συντηρητικά μέσα δεν το κρύβουν καν. Το Daily Wire παρουσίασε την ανακήρυξη του Fidelity Month στο Άρκανσο ως «counter-programming» απέναντι στο Pride Month. Δηλαδή ως συνειδητό αντι-πρόγραμμα. Όχι ως παράλληλη γιορτή. Ως απάντηση.

Queer μέσα όπως το Advocate και το LGBTQ Nation περιγράφουν την τάση ως προσπάθεια των red states να δώσουν στον Ιούνιο μια νέα, συντηρητική ταυτότητα. Το επιχείρημα των κυβερνητών ντύνεται με λέξεις όπως «πίστη», «πατρίδα», «σταθερότητα» και «οικογένεια», αλλά το περιεχόμενο είναι συγκεκριμένο: η οικογένεια ορίζεται με τρόπο που αφήνει εκτός τις ομόφυλες οικογένειες, τους queer γονείς και κάθε μορφή συγγένειας που δεν χωρά στο παραδοσιακό μοντέλο άντρας-γυναίκα-παιδιά.

Το παράδοξο είναι ότι κανείς δεν εμποδίζει τους συντηρητικούς να γιορτάζουν την οικογένεια, την πίστη ή τις αξίες τους τον Ιούνιο ή οποιονδήποτε άλλο μήνα. Το Pride Month δεν αφαίρεσε χώρο από κανέναν. Υπάρχουν ήδη πολλαπλές επίσημες ή ανεπίσημες αφιερώσεις σε κάθε μήνα του ημερολογίου. Ο Ιούνιος μπορεί να είναι ταυτόχρονα Pride Month, Men’s Health Month, Caribbean American Heritage Month και PTSD Awareness Month. Η εμμονή, λοιπόν, δεν είναι ημερολογιακή. Είναι πολιτική.

Το θέμα πήρε και τηλεοπτική διάσταση μέσα από το The View, όπου οι παρουσιάστριες σχολίασαν το Nuclear Family Month στο Τενεσί και την anti-LGBTQ+ ρητορική που το συνόδευσε. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ αναρωτήθηκε γιατί ενοχλεί τόσο πολύ η ύπαρξη του Pride, αφού «μπορείς να έχεις όποιον μήνα θέλεις», ενώ η Κάρα Σουίσερ σημείωσε ειρωνικά ότι το Τενεσί είναι και η πολιτεία της Ντόλι Πάρτον, μιας σταρ με τεράστια απήχηση στο queer κοινό.

Η συζήτηση άναψε ακόμη περισσότερο μετά από ανάρτηση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Άντι Όγκλς, ο οποίος έγραψε ότι η «ομοφυλοφιλία δεν έχει θέση στην Αμερική» και ευχήθηκε «Happy Nuclear Family Month». Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς.

Η ανάρτηση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Άντι Όγκλς, στην οποία έγραψε ότι «η ομοφυλοφιλία δεν έχει θέση στην Αμερική» και ευχήθηκε «Happy Nuclear Family Month»

Αυτό που φαίνεται να ενοχλεί δεν είναι απλώς η λέξη Pride. Είναι η ίδια η ιδέα ότι οι queer άνθρωποι μπορούν να εμφανίζονται δημόσια όχι ως πρόβλημα, όχι ως αμαρτία, όχι ως εξαίρεση, αλλά ως κοινότητα, οικογένεια, γονείς, παιδιά, φίλοι, εργαζόμενοι, πολίτες.

Γι’ αυτό και η νέα συντηρητική απάντηση δεν είναι τυχαία. Αντιγράφει τη μορφή του Pride: φτιάχνει μήνες, διακηρύξεις, συνθήματα, τελετουργίες, αξιακά labels. Μόνο που εκεί όπου το Pride λέει «υπάρχουμε», το Nuclear Family Month απαντά «υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος να υπάρχετε».

Η μάχη, τελικά, δεν είναι μόνο για τον Ιούνιο. Είναι για το ποιος έχει το δικαίωμα να ορίζει τι είναι οικογένεια, τι είναι κανονικότητα και ποια ζωή αξίζει να γιορτάζεται δημόσια.

με στοιχεία από Advocate και New Republic