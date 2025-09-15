«Ντροπή για την Ισπανία»: Πολιτική θύελλα μετά τη διακοπή της Vuelta λόγω φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων

Η αιφνίδια και χαοτική διακοπή του τελευταίου σκέλους της ποδηλατικής Vuelta a España στη Μαδρίτη προκάλεσε πολιτική θύελλα στην Ισπανία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι ευθύνεται για «διεθνή διασυρμό» της χώρας.

Η τελική φάση του αγώνα ματαιώθηκε όταν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, που διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή της ομάδας Israel-Premier Tech, κατέκλυσαν τη γραμμή τερματισμού και το βάθρο των νικητών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια που οδήγησαν σε τραυματισμό 22 αστυνομικών και σε δύο συλλήψεις.

Ο Σάντσεθ, που έχει χαρακτηρίσει «γενοκτονία» τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, λίγες ώρες πριν το φινάλε του αγώνα είχε εκφράσει την «απόλυτη αναγνώριση» προς τους αθλητές αλλά και την «περηφάνια» του για τον ισπανικό λαό που «κινητοποιείται για δίκαιες υποθέσεις όπως η Παλαιστίνη». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργή της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι «επινόησε και επέτρεψε» τον εκτροχιασμό του αγώνα, χαρακτηρίζοντάς τον «τηλεοπτικό διεθνή διασυρμό». Στο ίδιο κλίμα, η πρόεδρος της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγούσο, τον κατηγόρησε ότι με τις δηλώσεις του «ενθάρρυνε το μποϊκοτάζ» και είναι «άμεσα υπεύθυνος για κάθε επεισόδιο».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, έκανε λόγο για «φιλοπαλαιστινιακό όχλο που κατέστρεψε τη Vuelta» και χαρακτήρισε τον Σάντσεθ και την κυβέρνησή του «ντροπή για την Ισπανία». Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει την είσοδο σε δύο κορυφαία στελέχη της ισπανικής κυβέρνησης λόγω των επικρίσεών τους για τη Γάζα.

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα της ισπανικής κοινής γνώμης στηρίζει τη στάση της κυβέρνησης. Έρευνα του Ινστιτούτου Elcano τον Ιούλιο έδειξε ότι 82% των Ισπανών θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, ενώ το 70% ζητεί κυρώσεις από την ΕΕ.

Με πληροφορίες από Guardian