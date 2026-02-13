Ντουμπάι: Παραιτήθηκε κορυφαίος CEO - O Έπσταϊν τον είχε ευχαριστήσει για «βίντεο βασανισμού»

Η παραίτηση ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Μέσης Ανατολής έρχεται να προστεθεί στις πολιτικές και εταιρικές αναταράξεις που προκαλεί η δημοσιοποίηση νέων στοιχείων από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Σουλτάν Άχμεντ μπιν Σουλάγεμ παραιτήθηκε άμεσα από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της DP World, της κρατικά ελεγχόμενης εταιρείας λιμένων και logistics του Ντουμπάι, μετά τις αποκαλύψεις για τη στενή του σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Η DP World ανακοίνωσε την αποχώρησή του χωρίς να αναφερθεί ρητά στους λόγους. Την ίδια ημέρα γνωστοποιήθηκε ότι νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έσα Καζίμ και νέος διευθύνων σύμβουλος ο Γιούβρατζ Ναραγιάν.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι δείχνουν τα νέα έγγραφα

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν πολυάριθμες ανταλλαγές email μεταξύ του μπιν Σουλάγεμ και του Έπσταϊν. Στα μηνύματα γίνεται λόγος για επιχειρηματικές συμφωνίες, προσωπικές συναντήσεις και γυναίκες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο επικεφαλής της DP World είχε επισκεφθεί και το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν.

Οι δύο άνδρες φέρονται να διατηρούσαν επικοινωνία μέχρι το 2019, χρονιά κατά την οποία ο Έπσταϊν συνελήφθη και αργότερα πέθανε στη φυλακή. Σε μήνυμα του 2013, ο Έπσταϊν αποκαλεί τον μπιν Σουλάγεμ «έναν από τους πιο έμπιστους φίλους» του.

Η πίεση εντάθηκε όταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι δήλωσε ότι, σε μη αποχαρακτηρισμένα αρχεία, ο μπιν Σουλάγεμ εμφανίζεται ως παραλήπτης email του 2009, στο οποίο ο Έπσταϊν έγραφε ότι «λάτρεψε το βίντεο βασανισμού» (“I loved the torture video”). Το περιεχόμενο και το πλαίσιο του συγκεκριμένου μηνύματος δεν έχουν διευκρινιστεί περαιτέρω από τις αρχές.

Ο μπιν Σουλάγεμ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Επιχειρηματικές και πολιτικές επιπτώσεις

Η DP World, που ελέγχεται από το εμιράτο του Ντουμπάι, θεωρείται κομβικός πυλώνας της οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Υπό την ηγεσία του μπιν Σουλάγεμ, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές λιμένων και logistics παγκοσμίως.

Διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, τον τερματικό σταθμό London Gateway στη Βρετανία, έξι λιμάνια στον Καναδά, καθώς και τον όμιλο P&O. Το 2022 βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, όταν η P&O Ferries απέλυσε 800 εργαζομένους και τους αντικατέστησε με φθηνότερο προσωπικό μέσω εργολαβιών.

Μετά τις αποκαλύψεις για τα emails, δύο σημαντικοί διεθνείς εταίροι της DP World ανακοίνωσαν ότι «παγώνουν» νέες συμφωνίες με τον όμιλο. Ένας από αυτούς, η βρετανική British International Investment, δήλωσε αργότερα ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία της, χαιρετίζοντας την αλλαγή ηγεσίας.

Ο μπιν Σουλάγεμ είχε επίσης επιχειρηματικές επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν, καθώς είχε εμπλακεί σε συμφωνία αδειοδότησης για ακίνητα με το όνομα Trump στα ΗΑΕ το 2008.

Νέο κύμα παραιτήσεων

Η αποχώρησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση της Κάθριν Ρουέμλερ, κορυφαίας νομικής συμβούλου της Goldman Sachs και πρώην νομικής συμβούλου του Λευκού Οίκου επί Μπαράκ Ομπάμα, έπειτα από τη δημοσιοποίηση email που έδειχναν στενή επικοινωνία της με τον Έπσταϊν.

Η σταδιακή δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν συνεχίζει να αποκαλύπτει το εύρος του δικτύου επαφών του σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και πρόσωπα υψηλής κοινωνικής επιρροής, προκαλώντας νέες αναταράξεις σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

