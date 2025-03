Ντουμπάι: Μοντέλο του OnlyFans που αγνοούνταν βρέθηκε στον δρόμο με σπασμένη σπονδυλική στήλη

Η Μαρία Κοβαλτσούκ, ένα μοντέλο του OnlyFans που αγνοούταν εδώ και 10 ημέρες, βρέθηκε παρατημένη στην άκρη ενός δρόμου στο Ντουμπάι με σοβαρά τραύματα.

Η 20χρονη αγνοούνταν από τότε που είπε σε κάποιους φίλους της ότι ήταν καλεσμένη σε ένα πάρτι σε ξενοδοχείο στις 9 Μαρτίου. Οι γνωστοί της ανησύχησαν όταν, δύο ημέρες αργότερα, το μοντέλο δεν επιβιβάστηκε στην προγραμματισμένη πτήση της από το Ντουμπάι προς την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με τις εφημερίδες The Mirror US και The Daily Mail.

Η Μαρία, η οποία κατάγεται από το Λβιβ της Ουκρανίας, βρέθηκε στις 19 Μαρτίου, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ανακαλύφθηκε κοντά σε έναν δρόμο του Ντουμπάι έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών σπασμένων άκρων και σπασμένης σπονδυλικής στήλης.

Η Μαρία Κοβαλτσούκ / Φωτ: Mary Lu/Instagram

Η Μαρία στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις. Η αστυνομία του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο είχε βρεθεί, λέγοντας στη βρετανική Daily Mail ότι «η Ουκρανή πολίτης που είχε δηλωθεί προηγουμένως ως αγνοουμένη νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο» και «λαμβάνει ιατρική φροντίδα με την παρουσία της οικογένειάς της».

Η Μαρία αναμένεται να αναρρώσει

Η μητέρα της, Άννα Κοβαλτσούκ, δήλωσε ότι η κόρη της αναμένεται να αναρρώσει. Η Άννα, η οποία πέταξε από τη Νορβηγία στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είπε ότι η 20χρονη «λαμβάνει ιατρική περίθαλψη και όλα θα πάνε καλά», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Όσο για το πώς υπέστη τους «σοβαρούς» τραυματισμούς της, η αστυνομία του Ντουμπάι ισχυρίζεται ότι η Μαρία μπήκε μόνη της σε ένα «περιορισμένο εργοτάξιο» και έπεσε «από ύψος». Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι οι αξιωματούχοι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από «ολοκληρωμένη έρευνα».

Η Μαρία Κοβαλτσούκ / Φωτ: Mary Lu/Instagram

Η αστυνομία του Ντουμπάι δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού από το περιοδικό PEOPLE το Σάββατο 22 Μαρτίου.

Η οικογένεια της Μαρία αμφισβητεί τα λεγόμενα της αστυνομίας του Ντουμπάι

Ωστόσο, η οικογένεια της Μαρία φέρεται να διέψευσε τον απολογισμό της αστυνομίας, λέγοντας στον ρωσικό Τύπο ότι πιστεύουν ότι δεν έπεσε σε εργοτάξιο. Εν τω μεταξύ, η Άννα δήλωσε ότι η ίδια «δεν μπορεί να σχολιάσει λόγω της έρευνας».

Η Μαρία φέρεται να είπε στη μητέρα της ότι έμενε με δύο άνδρες οι οποίοι, σύμφωνα με διάφορες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, «συστήθηκαν ως εκπρόσωποι του χώρου του μόντελινγκ». Η Άννα δεν είχε νέα από την κόρη της μετά το γεγονός στο ξενοδοχείο.

«Υπάρχει η υπόθεση ότι πήγε σε ένα πάρτι. Αλλά ο διοργανωτής που έκανε αυτά τα πάρτι δεν την είδε», δήλωσε η Άννα.

Πρόσθεσε ότι η κόρη της «δεν έχει κανένα έγγραφο, κανένα τηλέφωνο, τίποτα» και, μετά τις επεμβάσεις της, «δεν μπορεί να μιλήσει».

Με πληροφορίες από PEOPLE