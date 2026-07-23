Το Ντουμπάι δίνει παροχές 700 ευρώ σε κατοίκους που φέρνουν φίλους, καθώς καταρρέει ο τουρισμός

Το Ντουμπάι προσφέρει παροχές αξίας περίπου 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που θα πείσουν φίλους ή συγγενείς τους να επισκεφθούν την πόλη, καθώς προσπαθεί να ανακόψει τη μεγάλη πτώση του τουρισμού.

Το πρόγραμμα Dubai Invite επιτρέπει σε κάθε κάτοικο να προτείνει έως τρεις επισκέπτες. Για καθέναν από αυτούς προβλέπεται πακέτο παροχών αξίας άνω των 3.000 ντιρχάμ, δηλαδή περίπου 700 ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ντουμπάι, το πακέτο περιλαμβάνει διαμονές σε ξενοδοχεία, προσφορές σε εστιατόρια και εισιτήρια για αξιοθέατα.

Οι επισκέπτες πρέπει να ζουν εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και να φτάσουν με έγκυρη τουριστική βίζα. Οι αφίξεις πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης πτώσης για τον τουρισμό του εμιράτου. Οι διεθνείς αφίξεις μειώθηκαν απότομα αφότου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπλώθηκε στις χώρες του Κόλπου.

Τον Φεβρουάριο, ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το ξενοδοχείο Fairmont. Οι επιθέσεις κλόνισαν την εικόνα της πόλης ως ασφαλούς προορισμού, μακριά από τις συγκρούσεις της ευρύτερης περιοχής.

Το 2025, το Ντουμπάι είχε υποδεχθεί σχεδόν 20 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό-ρεκόρ. Έκτοτε, όμως, πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν περιορίσει ή αναστείλει τα δρομολόγιά τους, καθώς οι πτήσεις πάνω από τη Μέση Ανατολή θεωρούνται πιο επικίνδυνες.

Ντουμπάι: Μεγάλη πτώση σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία αναφέρουν πολύ χαμηλότερες πληρότητες, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις έχουν δει τα έσοδά τους να μειώνονται περισσότερο από 50%.

Ορισμένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της πόλης έχουν κλείσει προσωρινά, επισπεύδοντας προγραμματισμένες εργασίες ανακαίνισης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το Burj Al Arab, το οποίο αναμένεται να παραμείνει κλειστό για 18 μήνες προκειμένου να γίνουν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Άλλα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν επισκέπτες με μεγάλες εκπτώσεις, δωρεάν διανυκτερεύσεις και ειδικά πακέτα που συνδέονται με το Dubai Invite. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μειώσεις τιμών φτάνουν το 45%.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν άμεσο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα στις πρώτες 48 ώρες υποβλήθηκαν περισσότερες από 10.000 αιτήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian