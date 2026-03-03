Ντουμπάι: Αναφορές για εκρήξεις και καπνούς στο αμερικάνικο προξενείο

Πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, κάνει λόγο πως ακούγονται εκρήξεις και υψώνεται καπνός από περιοχή κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Το Ιράν, το βράδυ της Τρίτης (3/3), ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, όπως μεταδίδουν σχετικά διεθνή ΜΜΕ.

Πληροφορίες από τα ΜΜΕ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κάνουν λόγο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη -από το Ιράν- με την έκταση των ζημιών στο κτίριο να παραμένει άγνωστη.

Τα ΗΑΕ αναμένεται να «απαντήσουν» στο Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones συνεχίζονται στο έδαφός τους.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, μια τέτοια κίνηση θα ήταν πρωτοφανής για τα Εμιράτα και αποτυπώνει το κλίμα οργής που επικρατεί στον Κόλπο μετά τις επιθέσεις που, όπως υποστηρίζεται, έπληξαν πολιτικές υποδομές, λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Τα ΗΑΕ φέρονται να είναι η χώρα που έχει δεχθεί τα περισσότερα πλήγματα από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου, ακόμη περισσότερα από το Ισραήλ.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Αμιράτων ανακοίνωσε ότι έχουν εκτοξευθεί εναντίον τους:

186 βαλλιστικοί πύραυλοι (οι 172 αναχαιτίστηκαν, 13 έπεσαν στη θάλασσα και ένας έπληξε έδαφος των Εμιράτων)

812 drones, εκ των οποίων 755 καταρρίφθηκαν και 57 έπληξαν στόχους στη χώρα

Από τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τρεις αλλοδαποί και περίπου 70 άτομα έχουν τραυματιστεί. Στο λιμάνι Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι ξέσπασαν πυρκαγιές από συντρίμμια αναχαιτισμένων πυραύλων, ενώ drone έπληξε πολυτελές ξενοδοχείο στην Παλμ Τζουμέιρα.

Με πληροφορίες από Axios, Reuters, Al Jazeera