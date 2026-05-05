Ντόρις Φίσερ: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών η συνιδρύτρια της Gap

Η Ντόρις Φίσερ, συνιδρύτρια της Gap μαζί με τον σύζυγό της Ντον Φίσερ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Το ζευγάρι άνοιξε το πρώτο κατάστημα Gap στο Σαν Φρανσίσκο το 1969, έπειτα από μια απογοητευτική εμπειρία αγορών, όταν ο Ντον δεν μπορούσε να βρει ένα τζιν που να του ταιριάζει.

Η Ντόρις φέρεται να εμπνεύστηκε και το όνομα της εταιρείας, αναφερόμενη στο «generation gap» (χάσμα γενεών), με στόχο να προσελκύσει νεότερους καταναλωτές.

Με την πάροδο των χρόνων, η εταιρεία επεκτάθηκε, δημιουργώντας τα brands Banana Republic, Old Navy και Athleta, ενώ σήμερα διαθέτει περίπου 3.570 καταστήματα παγκοσμίως και ετήσιες πωλήσεις που αγγίζουν τα 15 δισ. δολάρια.

Η Φίσερ πέθανε το Σάββατο, με την Gap να αναφέρει ότι «έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της», χωρίς να δοθεί στη δημοσιότητα η αιτία θανάτου.

Ντόρις Φίσερ: Η γυναίκα πίσω από την αυτοκρατορία της Gap

Ενώ ο Ντον Φίσερ υπήρξε διευθύνων σύμβουλος και αργότερα πρόεδρος της εταιρείας, η Ντόρις ανέλαβε τον ρόλο της merchandiser μέχρι το 2003, διαμορφώνοντας καθοριστικά το στυλ και την εικόνα του brand.

«Η Ντόρις ήταν ισότιμη συνιδρύτρια της Gap Inc. και πρωτοπόρος επιχειρηματίας σε μια εποχή που αυτό ήταν εξαιρετικά σπάνιο για τις γυναίκες», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας, Richard Dickson.

Όπως σημείωσε, «κατανοούσε την αξία της αυτοέκφρασης, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης και εργάστηκε ακούραστα ώστε η Gap να μην είναι απλώς μια εταιρεία ένδυσης».

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι η Φίσερ υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια των τεχνών και της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της ανερχόταν σε 1,7 δισ. δολάρια.

Ο σύζυγός της, Ντον Φίσερ, είχε πεθάνει το 2009, ενώ οι τρεις γιοι τους παραμένουν ενεργοί στις επιχειρηματικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες της οικογένειας.

Η Gap, υπήρξε πρωτοπόρος στην οργάνωση των καταστημάτων της, τοποθετώντας τα προϊόντα ανά μέγεθος και στυλ, μια καινοτομία για την εποχή.

Η εταιρεία, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες προσαρμογής στον ανταγωνισμό, οδηγώντας στο κλείσιμο όλων των καταστημάτων της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία το 2021, αν και έκτοτε έχει επιστρέψει με νέα μορφή συνεργασιών και επιλεγμένα σημεία πώλησης.

Με πληροφορίες από BBC