Ντόναλντ Τραμπ κατά Rihanna: «Επική αποτυχία- Η χειρότερη εμφάνιση στην ιστορία του Super Bowl»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην Rihanna, σχολιάζοντας αρνητικά την εμφάνισή της στο Super Bowl.

Η Rihanna εμφανίστηκε χθες στο ημίχρονο του Super Bowl, στην πρώτη live εμφάνισή της μετά από 5 χρόνια.

Η Rihanna εμφανίστηκε με ολόσωμη κόκκινη φόρμα, αποκάλυψε την φουσκωμένη κοιλιά της επιβεβαιώνοντας τις φήμες για δεύτερη εγκυμοσύνη και είπε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της: Where Have You Been, We Found Love, Umbrella και Diamonds.

Αλλά στον Ντόναλντ Τραμπ δεν άρεσε.

Μετά την εμφάνισή της ο Τραμπ σχολίασε την τραγουδίστρια στην δικιά του πλατφόρμα, το Truth Social γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «Επική αποτυχία». Συνέχισε δε, με πεζά σημειώνοντας πως η Rihanna, αναμφισβήτητα, έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις στην ιστορία του Super Bowl.

«Και αυτό αφού πρόσβαλε πάνω από το μισό μας Έθνος, το οποίο ήδη βρίσκεται σε σοβαρή παρακμή, με την αποκρουστική και προσβλητική γλώσσα της».

Ο Ντόναλτ Τραμπ σχολίασε δε και την κακή επιλογή των ρούχων της.

Την Πέμπτη πριν από το πολυαναμενόμενο σόου της Rihanna στο Super Bowl, ο Τραμπ είχε ήδη αρχίσει να επιτίθεται στην ποπ σταρ γράφοντας για μία ακόμα φορά στο Truth Social: «Χωρίς τον «Στιλίστα» της δεν θα ήταν ΤΙΠΟΤΑ. Άσχημα όλα και χωρίς ταλέντο!».

Η επίθεση του Τραμπ στη Rihanna κρατά ήδη από τον Αύγουστο του 2020 όταν η καλλιτέχνιδα ανάρτησε μία φωτογραφία της μπροστά από ένα αυτοκίνητο που έγραφε με σπρέι «Fuck Trump».

Τότε εκείνος είχε απαντήσει κάνοντας λόγο για ανόητη και προσβλητική γλώσσα.

Ωστόσο, την αντίδρασή του δεν συμμερίστηκαν οι περισσότεροι χρήστες που βρήκαν την εμφάνιση της Rihanna υπέροχη.

«Το Super Bowl είναι μια από τις μεγαλύτερες σκηνές στον κόσμο, είναι όνειρο ενός καλλιτέχνη να βρίσκεται σε μια τέτοια σκηνή. Αλλά είναι αγχωτικό. Θες να το κάνεις σωστά. Ξέρεις ότι όλοι σε βλέπουν και θέλω να το κάνω σωστά» είπε πριν από λίγες ημέρες η Rihanna, αποκαλύπτοντας επίσης ότι είχε αλλάξει το setlist για την εμφάνισή της 39 φορές.

Με πληροφορίες του NME