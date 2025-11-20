Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο, που καθορίζει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιοποιήσει έγγραφα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η υπογραφή αυτή σηματοδότησε μια απότομη ανατροπή για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε την εξουσία ως πρόεδρος να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα ο ίδιος, ωστόσο επέλεξε να μην το κάνει.

Οι Δημοκρατικοί είχαν εκμεταλλευτεί την αντιπαράθεση γύρω από τα έγγραφα και την πιθανότητα να περιέχουν επιβαρυντικές πληροφορίες για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε προσωπική φιλία με τον Έπσταϊν.

Στη συνέχεια, έκανε την ανατροπή μετά την υπογραφή του νομοσχεδίου, σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στους δεσμούς του Έπσταϊν με το Δημοκρατικό Κόμμα. «Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα, γιατί ΜΟΛΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΣΤΑΙΝ!», έγραψε χαρακτηριστικά το βράδυ της Τετάρτης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει 30 ημέρες για να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα που αφορούν τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για τον θάνατό του.

Τραμπ και Έπσταϊν υπήρξαν φίλοι στο παρελθόν, και το όνομα του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται σε ορισμένα από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιήσει μέλη του Κογκρέσου μέχρι τώρα, αν και οι αναφορές αυτές δε σημαίνουν ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα του Έπσταϊν.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από Δημοκρατικά μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής περιλάμβαναν ένα email του Έπσταϊν όπου ανέφερε για τον Τραμπ: «Φυσικά ήξερε για τα κορίτσια καθώς ζήτησε από την Γκίσλεϊν Μάξγουελ να σταματήσει», ενώ σε ένα άλλο, αποκάλεσε τον Τραμπ «σκυλί που δεν γάβγισε».

Ο Έπσταϊν έστελνε συχνά emails για τον Τραμπ, συνήθως υποτιμητικά. «Έχω συναντήσει μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Κανένας δεν είναι τόσο κακός όσο ο Τραμπ. Ούτε ένα αξιοπρεπές κύτταρο στο σώμα του», έγραφε σε άλλα.

Με πληροφορίες από Guardian