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Ντόναλντ Τραμπ: Τι προβλέπεται σε περίπτωση δολοφονίας του από το Ιράν

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει να εκδικηθεί για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, με τον ίδιο τον Τραμπ να παραδέχεται πως θέλουν να τον εξοντώσουν

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι έχει δώσει πάγιες εντολές στον αμερικανικό στρατό να καταστρέψει το Ιράν «σε κλίμακα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ» σε περίπτωση που η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της να τον δολοφονήσει.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν διαθέτει κάποιον αυτόματο, προεγκεκριμένο μηχανισμό τύπου «dead man's switch», ο οποίος θα προκαλούσε άμεση στρατιωτική απάντηση.

Αντίθετα, σε περίπτωση δολοφονίας του Τραμπ, η μεταβίβαση της εξουσίας θα γίνει σύμφωνα με την 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και τον Νόμο περί Προεδρικής Διαδοχής του 1947. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, θα αναλάμβανε αμέσως καθήκοντα προέδρου και αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας την εξουσία να αποφασίσει για οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Βανς θα μπορούσε να εφαρμόσει ακριβώς όσα ζήτησε ο Τραμπ. Ωστόσο, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να επιλέξει να μην ακολουθήσει τις οδηγίες του προκατόχου του ή να αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν εκτεταμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της συνέχειας της κυβέρνησης σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης ή άλλης μεγάλης καταστροφής που θα αφάνιζε το μεγαλύτερο μέρος ή ακόμη και το σύνολο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ούτε αυτά τα σχέδια προβλέπουν αντίποινα μετά τον θάνατο ενός προέδρου, ακόμη κι αν εκείνος είχε ζητήσει από τον στρατό να είναι έτοιμος να ενεργήσει άμεσα.

Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ έγραψε το Σάββατο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ότι το Ιράν έχει διατυπώσει απειλές «να με δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να με δολοφονήσει» και ισχυρίστηκε ότι 1.000 πύραυλοι είναι «οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ενώ χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή της.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε λίγες ώρες αργότερα ότι οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να εκδικούνται για τη δολοφονία του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα πρώτα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο γιος του τόνισε ότι τα αντίποινα «αποτελούν τη βούληση του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθούν».

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε για το αγνό αίμα σου και για το αίμα όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων απέναντι στους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», δήλωσε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Αυτή η εκδίκηση είναι η βούληση του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί.»

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα το Σάββατο σε ερωτήματα σχετικά με το τι θα συνέβαινε με τις στρατιωτικές εντολές του Τραμπ σε περίπτωση που ο ίδιος δολοφονηθεί.

Η Wall Street Journal μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους για νέα ιρανικά σχέδια δολοφονίας του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ωστόσο ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στις συγκεκριμένες απειλές κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, λέγοντας: «Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών - εμένα».

Με πληροφορίες από AP News

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