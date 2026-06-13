Ντόναλντ Τραμπ: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μείωση αμερικανικών μαχητικών και πλοίων στην Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των αεροσκαφών και των πολεμικών πλοίων που διαθέτουν για επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η απόφαση επιταχύνει την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τον στρατιωτικό ρόλο που διαδραματίζει η Ουάσιγκτον στην ευρωπαϊκή άμυνα εδώ και οκτώ δεκαετίες.

Το σχέδιο κοινοποιήθηκε στους συμμάχους στις αρχές Ιουνίου μέσω επίσημου εγγράφου, τμήματα του οποίου εξέτασαν οι New York Times. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περικοπές αναμένεται να περιορίσουν τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ σε αποστολές επιτήρησης και σε επιχειρήσεις πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς.

The move comes at a particularly tense moment, with US Donald Trump increasingly angry at NATO allies over their refusal to join his war on Iran. #EuropeNews

➡️ https://t.co/ywUqljFgFf pic.twitter.com/fr86mJkP3j — euronews (@euronews) June 12, 2026

Τι προβλέπει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Μεταξύ των αλλαγών που προβλέπονται είναι η μείωση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15E από περίπου 150 σε 100, η μείωση των αεροσκαφών ναυτικής αναγνώρισης από 26 σε 15 και η πλήρης απόσυρση των οκτώ αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που ήταν διαθέσιμα για ευρωπαϊκές αποστολές.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μεταφέρουν εκτός Ευρώπης ένα υποβρύχιο εκτόξευσης πυραύλων, ένα αεροπλανοφόρο, αρκετά πολεμικά πλοία και δεκάδες αεροσκάφη που επιχειρούν στο πλαίσιο των αποστολών του αεροπλανοφόρου. Προβλέπεται επίσης η αποχώρηση μίας από τις δύο ομάδες στρατηγικών βομβαρδιστικών που είχαν ανατεθεί στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει τους συγκεκριμένους αριθμούς, παραπέμποντας σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία γινόταν γενική αναφορά στην πρόθεση μείωσης των αμερικανικών δεσμεύσεων στην Ευρώπη.

Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με τους New York Times, «προσφέρουν μία σαφή εικόνα για το εύρος των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ στο ΝΑΤΟ».

Υπενθυμίζεται πως η συμμαχία ιδρύθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών χωρών από εξωτερικές απειλές, με τη Ρωσία να εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό λόγο ύπαρξής της στα μάτια πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

NATO CUTS: The Trump administration plans to significantly reduce the number of U.S. aircraft and warships assigned to NATO operations in Europe, according to two senior European officials familiar with the decision. pic.twitter.com/FBxRETu98J — NEWSMAX (@NEWSMAX) June 12, 2026

Δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα της πρωτοβουλίας Τραμπ

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν πολύ νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους.

Μια τόσο γρήγορη αναδιάταξη θα μπορούσε να επηρεάσει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των ρωσικών υποβρυχίων ή να εξαπολύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Αν και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα, αναλυτές εκτιμούν ότι η αποτρεπτική τους ισχύς είναι μεγαλύτερη όταν συνοδεύονται από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

«Κάθε μία από αυτές τις περικοπές μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, όμως όλες μαζί συνιστούν μια σημαντική αλλαγή στη στρατιωτική στάση του ΝΑΤΟ και δημιουργούν προκλήσεις για την ευρωπαϊκή αποτρεπτική ικανότητα», δήλωσε ο Τζουζέπε Σπαταφόρα από το Ινστιτούτο Μελετών Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να ειπωθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίζονται δυσανάλογο βάρος για την άμυνα της Ευρώπης και έχει καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών τους. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, οι μειώσεις αφορούσαν μεμονωμένες χώρες και όχι το σύνολο της συμμαχίας.

Παρά τις περικοπές, οι αμερικανικές δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές παρουσίες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Επιπλέον, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει προγράμματα επανεξοπλισμού, αναγνωρίζοντας ότι στο μέλλον ίσως χρειαστεί να βασιστούν λιγότερο στην αμερικανική υποστήριξη.

Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στον συντονισμό αυτών των προσπαθειών. Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Γερμανία επιβεβαίωσε την αποχώρησή της από το κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης νέου μαχητικού αεροσκάφους με τη Γαλλία και την Ισπανία.

Donald Trump to cut US fighter jets in Europe by a THIRD in yet another blow to Britain's defence woeshttps://t.co/zvheqWqe1z — GB News (@GBNEWS) June 12, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί οι ΗΠΑ θεωρούν απαραίτητες τις αλλαγές στο ΝΑΤΟ

Για αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσες αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην ήπειρο, αλλά και κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν πρόθυμος να τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση κρίσης.

«Το βασικό πρόβλημα του ΝΑΤΟ είναι ότι όσο ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, δεν υπάρχει πλέον βεβαιότητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σπεύσουν να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους σε περίπτωση ανάγκης», δήλωσε ο Γερμανός βουλευτής Άντον Χοφράιτερ.

Από την πλευρά τους, κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες προκειμένου οι ΗΠΑ να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε στις αρχές Ιουνίου ότι «έχει δημιουργηθεί μια ανθυγιεινή αλληλεξάρτηση του μοντέλου δυνάμεων του ΝΑΤΟ από τις αμερικανικές δυνάμεις».

Όπως πρόσθεσε, ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει, καθώς η πιθανότητα ταυτόχρονων συγκρούσεων σε πολλαπλά μέτωπα επιβάλλει μια διαφορετική κατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών πόρων.

Με πληροφορίες από New York Times