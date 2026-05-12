Ντόναλντ Τραμπ: Θα υποβληθεί σε νέο ιατρικό έλεγχο στα τέλη Μαΐου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματισμένο ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο αυτόν τον μήνα - την τέταρτη επίσκεψή του σε γιατρούς από τότε που επέστρεψε στην προεδρία - στο πλαίσιο, όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος, του ετήσιου check up.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κλείνει τα 80 τον επόμενο μήνα και είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, θα εξεταστεί στο Walter Reed National Military Medical Center στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα το βράδυ.

Η υγεία του προέδρου βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δημόσιας προσοχής, σε σημείο που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις στην καρδιά και την κοιλιά του, επειδή προκάλεσαν ερωτήματα για την κατάστασή του.

Ο Τραμπ - ο οποίος έχει επικρίνει συχνά τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, για θέματα υγείας που σχετίζονται με την ηλικία - έχει πρόσφατα αναφέρει ότι αισθάνεται εξαιρετικά καλά παρά την ηλικία του, λέγοντας ακόμη ότι νιώθει «σαν να είναι 50 χρόνια νεότερος».

Την περασμένη εβδομάδα αστειεύτηκε για τη σωματική του άσκηση, λέγοντας ότι γυμνάζεται «περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ».

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς το ποιες πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους επιλέγουν να δημοσιοποιήσουν. Ο γιατρός του Τραμπ ανέφερε, μετά από ετήσια ιατρική εξέταση τον Απρίλιο του 2025, ότι ο πρόεδρος ήταν «απόλυτα ικανός» να ασκήσει τα καθήκοντα του αρχιστράτηγου.

Ο ιατρός του, πλοίαρχος του Ναυτικού, ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ είχε χάσει περίπου 9 κιλά σε σχέση με το 2020.

Λίγους μήνες μετά, ο Τραμπ υποβλήθηκε σε έλεγχο λόγω «ήπιας διόγκωσης» στα κάτω άκρα, με εξετάσεις να δείχνουν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση σε μεγαλύτερες ηλικίες όπου το αίμα λιμνάζει στις φλέβες.

Ο Λευκός Οίκος είχε επίσης εξηγήσει ότι οι μελανιές στο χέρι του προέδρου οφείλονται σε ερεθισμό από συχνές χειραψίες και στη λήψη ασπιρίνης.

Τον Οκτώβριο υποβλήθηκε σε ακόμη μία ιατρική εξέταση, την οποία ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «εξαμηνιαίο προληπτικό έλεγχο», όπου έκανε επίσης εμβόλιο γρίπης και ενισχυτική δόση για COVID-19. Αργότερα δήλωσε ότι είχε κάνει και πιο προχωρημένες απεικονιστικές εξετάσεις καρδιάς και κοιλιάς για προληπτικούς λόγους.

Κατά την πρώτη του θητεία είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις ιατρικές εξετάσεις, εκτός από την παραμονή του στο Walter Reed όταν νόσησε με COVID-19 το 2020.

Η επερχόμενη οδοντιατρική εξέταση ακολουθεί δύο πρόσφατες επισκέψεις του σε οδοντίατρο κοντά στην κατοικία του στη Φλόριντα, όπου περνά συχνά τα Σαββατοκύριακα. Η εξέταση είναι προγραμματισμένη περίπου 10 ημέρες μετά την επιστροφή του από σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Με πληροφορίες από Associated Press