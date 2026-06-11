Ντόναλντ Τραμπ: «Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ - Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε νέο τελεσίγραφο στο Ιράν, απειλώντας πως θα πλήξει «πολύ σκληρά και απόψε» την Τεχεράνη κι άλλες πόλεις της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, η αντιαεροπορική άμυνα και κάθε άλλη μορφή άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος των επιθετικών του δυνατοτήτων, έχουν ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ απόψε» έγραψε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλες κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, όπως ακριβώς έχουμε κάνει με τη Βενεζουέλα, κάτι που λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν / Φωτ.: Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται μετά τη σοβαρή κλιμάκωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο χώρες να ανταλλάσουν χτυπήματα.

Ο Σαμίρ Πουρί, ερευνητής του International Institute for Strategic Studies στη Σιγκαπούρη, μίλησε στο Al Jazeera σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις που ανταλλάσσουν ΗΠΑ και Ιράν, περιγράφοντάς 'τες ως τη «σοβαρότερη κλιμάκωση από την έναρξη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Πούρι προειδοποίησε ότι η κατάσταση δύσκολα θα αποκλιμακωθεί σύντομα.

«Πρόκειται για τη χειρότερη κλιμάκωση των συγκρούσεων και των αμοιβαίων επιθέσεων από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αν και όλοι ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, καθιστώντας ουσιαστικά ανενεργή την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί.

Το σχετικό γραπτό ανακοινωθέν δημοσιεύθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα παραβίασαν την αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και ότι οι ενέργειες αυτές έχουν καταστήσει πρακτικά άνευ σημασίας την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Το ιρανικό υπουργείο υποστηρίζει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα εδάφη ορισμένων χωρών της περιοχής για την πραγματοποίηση των επιθέσεων αυτών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το Ιράν θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα απέναντι στην πηγή των επιθέσεων και είναι αποφασισμένο να εξουδετερώσει κάθε απειλή κατά της χώρας.

Η Τεχεράνη κάλεσε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.