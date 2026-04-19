Ντόναλντ Τραμπ: «Τέλος ο "καλός κύριος", θα πέσουν γρήγορα και εύκολα αν δεν αποδεχτούν τη συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε νέα σκληρή δημόσια τοποθέτηση μέσω των social media, ξεκαθαρίζοντας πως οι Ιρανοί «θα πέσουν γρήγορα και εύκολα αν δεν αποδεχτούν τη συμφωνία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί εκπρόσωποι μεταβαίνουν στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν άμεσα και πως η Ουάσινγκτον καταθέτει μια «δίκαιη και λογική συμφωνία», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει αποδεκτή.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν κρίσιμες υποδομές στο Ιράν, όπως σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, οι οποίες «θα καταρρεύσουν γρήγορα και εύκολα».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τη ρητορική του περί «τέλους της υπομονής», σημειώνοντας ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών «δεν θα υπάρχει άλλος καλός κύριος», ξεκαθαρίζοντας πως «είναι ώρα να τελειώσει η "μηχανή θανάτου" του Ιράν».

Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Το Ιράν αποφάσισε να ρίξει πυρά χθες στα Στενά του Ορμούζ, μια πλήρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας! Πολλά από αυτά είχαν στόχο ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν ωραίο αυτό, έτσι δεν είναι;

Οι εκπρόσωποί μου μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν πρόσφατα ανακοίνωσε ότι κλείνει τα Στενά, κάτι που είναι περίεργο, γιατί ο δικός μας αποκλεισμός το έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το ξέρουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα.

Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις ΗΠΑ -στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα- για να φορτώσουν, ως «ευγενική προσφορά» των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), που πάντα θέλουν να παριστάνουν τους «σκληρούς»!

Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία, και ελπίζω να τη δεχτούν, γιατί αν όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. Τέλος ο "καλός κύριος", θα πέσουν γρήγορα και εύκολα αν δεν αποδεχτούν τη συμφωνία και θα είναι τιμή μου να κάνω ό,τι πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει άλλοι πρόεδροι τα τελευταία 47 χρόνια. Είναι ώρα να τελειώσει η «μηχανή θανάτου» του Ιράν!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.