Ντόναλντ Τραμπ: Συνάντηση αύριο με βασιλιά Κάρολο και Κιρ Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αύριο Τρίτη (16/9) για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ να τον υποδέχεται.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, παρέλαση με άμαξα και επιθεώρηση της Τιμητικής Φρουράς από τον Τραμπ. Θα επισκεφθεί τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, την οποία είχε συναντήσει κατά την επίσκεψή του το 2019.

Η πρόσκληση στον Αμερικανό πρόεδρο δόθηκε τον Φεβρουάριο, όταν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρουσίασε στον Λευκό Οίκο υπογεγραμμένη επιστολή του Καρόλου.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια θα φτάσουν το βράδυ της Τρίτης και θα αναχωρήσουν την Πέμπτη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του euronews.com.

Ουάσινγκτον και Λονδίνο αναμένεται να ανακοινώσουν συμφωνίες για την τεχνολογία και την πυρηνική ενέργεια, καθώς η Βρετανία επιδιώκει ισχυρότερους δεσμούς στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας με τις ΗΠΑ, έπειτα από πρόσφατη συμφωνία δασμών.

Πενήντα πέντε drones θα περιπολούν το Κάστρο του Ουίνδσορ σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας της Βρετανίας, μετά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ'.

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας ακολουθούν τη δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Εκατοντάδες στρατιωτικοί θα συμμετάσχουν στις τελετές, έπειτα από μήνες προετοιμασιών. Τραμπ και Μελάνια θα δουν εκθέματα με ιστορικά έγγραφα και έργα τέχνης που αφορούν τις αμερικανοβρετανικές σχέσεις.

«Τον καλοπιάνουμε», δήλωσε ο ιστορικός του στέμματος Ρόμπερτ Λέισι. «Δεν θα ερχόταν στη Βρετανία αν δεν είχε την ευκαιρία να μείνει στο Ουίνδσορ και να συναντήσει τον βασιλιά».

Η Βρετανία είχε ζητήσει προηγουμένως τη στήριξη του Τραμπ κατά την προετοιμασία του Brexit, ενώ η τρέχουσα επίσκεψη επικεντρώνεται στη διασφάλιση ευνοϊκών εμπορικών όρων και της αμερικανικής υποστήριξης για τον τερματισμό του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι επίσημες τελετές περιλαμβάνουν διαδρομή με άμαξα μέσα από το κτήμα του Ουίνδσορ με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τη Βασίλισσα Καμίλα, συνοδευόμενους από στρατιωτικό άγημα. Αξιωματούχοι και από τις δύο κυβερνήσεις θα συζητήσουν τη διμερή συνεργασία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

