Ντόναλντ Τραμπ: Στον «αέρα» η συνάντηση με Πούτιν - «Δεν θα χάνω τον καιρό μου μαζί του»

Τον όρο του «τερματισμού πολέμου στην Ουκρανία» έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συναντηθεί εκ νέου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι σχέσεις με Πούτιν και η άποψη Ντιμιτρίεφ

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Παρά τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, ανέφερε χθες Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων» είπε ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (...) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.

«Δεν ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη»

Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο κ. Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.

Ντόναλντ Τραμπ: «Θετικός» και ο Λευκός Οίκος για συζητήσεις με Πούτιν

Μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί πλήρως, δήλωσε προχθές, Πέμπτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνησή του ελπίζουν πως κάποια μέρα μια τέτοια συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ουσιαστικό και θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση», είπε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, λόγω έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συνομιλίες και μετά δεν οδηγούν πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, στοχεύοντας τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας, ασκώντας με αυτό τον τρόπο εκ νέου πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Αν και οι οικονομικές συνέπειες για τη Ρωσία αναμένεται να είναι περιορισμένες, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Πούτιν, οι νέες κυρώσεις σηματοδοτούν μια σημαντική στροφή στην εξωτερική πολιτική του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα είχε δηλώσει ότι δε θα επέβαλλε κυρώσεις, μέχρι να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα απειλήσει με αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας, αλλά τα είχε αποφύγει μέχρι σήμερα, ελπίζοντας να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο που διαρκεί τριάμισι χρόνια.