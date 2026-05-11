Ντόναλντ Τραμπ: «Σκέφτομαι να επανεκκινήσω την Επιχείρηση Ελευθερία στο Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της «Επιχείρησης Ελευθερία», της πρωτοβουλίας θαλάσσιας ασφάλειας με στόχο την προστασία των εμπορικών θαλάσσιων οδών στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά όμως με ευρύτερη αποστολή πέρα από τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για την επανέναρξη της επιχείρησης.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι συζητήσεις για την «Επιχείρηση Ελευθερία» συνεχίζονται και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εντολή για την επανεκκίνηση της επιχείρησης.

Ντόναλντ Τραμπ: «Εντελώς απαράδεκτη» η πρόταση του Ιράν

Ως «εντελώς απαράδεκτη» χαρακτήρισε -με ανάρτηση στο Truth Social- την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση της Τεχεράνης είχε σταλεί στις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι «παίζει παιχνίδια» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο περισσότερο από έναν μήνα μετά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου.

Το Ιράν ζητά οριστικό τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η Τεχεράνη πρέπει πρώτα να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να δεχθεί αυστηρούς περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Al Jazeera, η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει αίτημα για πλήρη τερματισμό των συγκρούσεων σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις.

Η Τεχεράνη ζητά επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα ή τη στήριξη φιλοϊρανικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή. Ιρανικές πηγές υποστήριξαν στο Al Jazeera ότι η πρόταση ήταν «ρεαλιστική και θετική» και ότι πλέον «η επιλογή βρίσκεται στην Ουάσινγκτον».

Ντόναλντ Τραμπ: Τα βασικά σημεία της πρότασης Ιράν που απορρίπτουν οι ΗΠΑ

Ωστόσο, οι ΗΠΑ φέρονται να απορρίπτουν βασικά σημεία της.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η ιρανική πλευρά πρότεινε να αραιώσει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου της και να μεταφέρει το υπόλοιπο σε τρίτη χώρα, ενώ εμφανίστηκε διατεθειμένη να αναστείλει προσωρινά τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που ζητά η Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, το Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο διάλυσης των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Οι ΗΠΑ απαιτούν ο εμπλουτισμός ουρανίου να μηδενιστεί πλήρως, ενώ ζητούν από το Ιράν να παραδώσει περίπου 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, ζητά την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις παραμένουν «παράλογες» και χαρακτήρισε «νόμιμο αίτημα» την απαίτηση της Τεχεράνης για λήξη του πολέμου και άρση του αποκλεισμού.

Ντόναλντ Τραμπ: «Παγιδευμένος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν»

«Όποτε αναγκαζόμαστε να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε. Όποτε υπάρχει περιθώριο για διπλωματία, θα το αξιοποιούμε», δήλωσε.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει σε βασικά ζητήματα.

Ο πολιτικός επιστήμονας Κρις Φέδερστοουν από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Τραμπ φαίνεται «παγιδευμένος» στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν μπορεί εύκολα να κάνει νέες παραχωρήσεις προς το Ιράν, γιατί αυτό θα ερχόταν σε σύγκρουση με την εικόνα ισχύος που θέλει να προβάλλει», ανέφερε.

Παράλληλα, ειδικοί εκτιμούν ότι ο Τραμπ δύσκολα θα επιλέξει άμεσα νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πιθανότατα θα αυξήσει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη και θα ενισχύσει τον ναυτικό έλεγχο στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Fox News