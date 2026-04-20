Ντόναλντ Τραμπ: «Σήμερα η συμφωνία με το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, πως η συμφωνία με το Ιράν «ενδέχεται να υπογραφεί -ακόμη και- σήμερα».

Η αμερικανική αποστολή έχει απογειωθεί με προορισμό το Πακιστάν, όπου αναμένεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν, παρόλο που η απάντηση της Τεχεράνης, την Κυριακή τουλάχιστον, ήταν αρνητική.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ανέφερε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν για το Ισλαμαμπάντ, ενισχύοντας όσα είχε πει νωρίτερα σε συνέντευξή του στη New York Post.

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μαζί με στελέχη όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν εντός των επόμενων ωρών στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για τις συνομιλίες με το Ιράν.

«Είμαστε σε διαδικασία συνομιλιών με το Ιράν, οπότε υποθέτω ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια σε αυτή τη φάση», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι βασικός όρος των διαπραγματεύσεων είναι ένας: το Ιράν να εγκαταλείψει την κατοχή πυρηνικών όπλων.

Την ίδια ώρα, στο Ισλαμαμπάντ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου συνομιλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πακιστανικές πηγές, υπάρχει έντονη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, με τον αρχηγό του στρατού να έχει πραγματοποιήσει τριμερείς επαφές στο εξωτερικό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι αρχές του Πακιστάν παρακολουθούν την κατάσταση στο Ορμούζ

Παράλληλα, οι αρχές του Πακιστάν παρακολουθούν στενά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θεωρούνται κρίσιμος παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πορεία προς μια συμφωνία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας έχει προχωρήσει σε συνεχείς διπλωματικές επαφές, συναντώντας τόσο τον πρέσβη των ΗΠΑ όσο και τον πρέσβη του Ιράν, διαβεβαιώνοντας για την πλήρη ασφάλεια των συνομιλιών.

Όπως μεταδίδεται, όλα είναι πλέον έτοιμα για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, με το βάρος να πέφτει στις δύο πλευρές.

«Το σκηνικό έχει στηθεί,τώρα απομένει να καθίσουν ξανά στο τραπέζι και να καταλήξουν σε συμφωνία», αναφέρουν πηγές από το Ισλαμαμπάντ.

Με πληροφορίες από Fox News